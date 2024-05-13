13 May 2024 - 18:49- Spor G:

Olgunlar’da heyecan başlıyor

Zafer Balkaya Elektrik 7.Geleneksel Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası 27 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

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Olgunlar’da heyecan başlıyor
Olgunlar’da heyecan başlıyor
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Dinamo İzmit
M.A Gold Gayrimenkul
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Çagdas K.Gazetesi Alpha Team
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Plajyolu Gençlik
Aldenspor
Anaçağ Anaokulu
Ultra Çelik
Asya Atın Körfez
Tablacı Kebap
Ata Güneş FK
Canlar Matbaa

Olgunlar’da heyecan başlıyor
Olgunlar’da heyecan başlıyor
Olgunlar’da heyecan başlıyor
# güvenlik

13 May 2024 - 18:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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