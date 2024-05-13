- Spor

Tarihte bir ilk! Yeni sezonda 1. Lig'de İzmir takımı olmayacak...

Türkiye’de İstanbul’dan sonra profesyonel futbol liglerinde en çok temsilcisi bulunan kent olan İzmir, yeni sezonda ilk kez 1’inci Lig’de temsil edilmeyecek.

Tarihte bir ilk! Yeni sezonda 1. Lig'de İzmir takımı olmayacak... mask

Göztepe’nin 2 yıl sonra Süper Lig’e yükselmesi, Altay’ın ise TFF 2’nci Lig’e düşmesinin ardından 2’nci Lig’de play-off oynayan Bucaspor 1928 ve Menemen FK da henüz ilk turda elenince İzmir’in 1’inci Lig’de hiç temsilcisi kalmadı.

1963’te o dönem 2’nci Lig olarak kurulan, 2001’de ise 1’inci Lig adını alan ligde yeni sezonda bir İzmir takımı Süper Lig’e çıkma mücadelesi vermeyecek.

Kaynak: HÜRRİYET
# yeni, Play-Off

13 May 2024 - 19:29 - Spor

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