Tarihte bir ilk! Yeni sezonda 1. Lig'de İzmir takımı olmayacak...

Göztepe’nin 2 yıl sonra Süper Lig’e yükselmesi, Altay’ın ise TFF 2’nci Lig’e düşmesinin ardından 2’nci Lig’de play-off oynayan Bucaspor 1928 ve Menemen FK da henüz ilk turda elenince İzmir’in 1’inci Lig’de hiç temsilcisi kalmadı.

1963’te o dönem 2’nci Lig olarak kurulan, 2001’de ise 1’inci Lig adını alan ligde yeni sezonda bir İzmir takımı Süper Lig’e çıkma mücadelesi vermeyecek.

Kaynak: HÜRRİYET