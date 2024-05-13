Tarihte bir ilk! Yeni sezonda 1. Lig'de İzmir takımı olmayacak...

Göztepe’nin 2 yıl sonra Süper Lig’e yükselmesi, Altay’ın ise TFF 2’nci Lig’e düşmesinin ardından 2’nci Lig’de play-off oynayan Bucaspor 1928 ve Menemen FK da henüz ilk turda elenince İzmir’in 1’inci Lig’de hiç temsilcisi kalmadı.
1963’te o dönem 2’nci Lig olarak kurulan, 2001’de ise 1’inci Lig adını alan ligde yeni sezonda bir İzmir takımı Süper Lig’e çıkma mücadelesi vermeyecek.
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.