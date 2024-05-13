Dünyaya adım adım yayılıyor

Fas pazarında çok hızlı bir büyüme yakaladıkları için bu ülkede üretim kararı alan FLO Group, yüzde 50 yerel ortaklı üretim tesisiyle, hem Afrika pazarına daha kolay ulaşmayı, hem de bu üretim tesisinden Avrupa’ya sevkiyat yapmayı planlıyor.

Şanlıurfa’daki fabrikanın küçük bir kopyasını Fas’ta kuran FLO, Türkiye’den getirdiği ustalarla, Faslılara bu mesleği öğretmiş. Şu anda fabrikada 160 kişi çalışıyor ve bu 100’ü kadın. Fabrikada kullanılan malzemelerin hemen hemen hepsi Türkiye’den geliyor.

60 ülkeye satış

Fas’taki fabrikada bir grup gazeteciye konuşan FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, 2012 yılında İtalyan Lumberjack markasını satın alarak başladıkları globalleşme macerasında çok kanallı, çok markalı iş modeliyle büyümeye devam ettiklerini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl mağazalarında 290 milyon, online kanallarında ise 380 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarına dikkat çeken Gökyıldırım şöyle devam etti:

Geçtiğimiz yılı 55 milyon çift ayakkabı satarak 42 milyar TL ciro ile kapatan FLO, 2023 yılı içinde de 4 milyar TL’lik bir yatırım yaparken ilk yurtdışı üretim tesisiniFas’ın Kazablanka kentinde kurmuş.

“Fas’taki fabrikamızda günde 2 bin yılda 480 bin çift ayakkabı üretiyoruz. Bu ülkedeki mağaza sayımız ise 30. Fabrikada 160 kişi istihdam ediliyor, bunların 100’ü kadın, mağazalarda çalışanların da yüzde 30’u kadın.

2022 yılında Fas’tan elde ettiğimiz 19 milyon dolarlık ciroyu 2023’te 25 milyon dolara çıkardık. Bu yıl da 29 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. 2030 yılında ise 50 mağaza 55 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmak istiyoruz. Bu fabrikada önce kaliteyi belli bir seviyeye taşımak istiyoruz sonra da kapasite artırımına gideceğiz. Fas’ta yaptığımız yatırımlara Afrika’daki diğer ülkelere girme ve Avrupa’ya ürün ulaştırmada bir adım öne geçeceğiz. 2024 yılında yurt dışında 49 mağaza açmayı planlıyoruz. Türkiye’de de 30 yeni mağaza açacağız. Yurt dışında toplamda 282 mağazamız bulunuyor. Toptan satış olarak 60 ülkeye ulaşıyoruz. 2024 yılında 1.5 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz ve bunun 350 milyon doları yurt dışından gelecek. Özellikle Mısır, Cezayir ve Arabistan’da büyümeyi planlıyoruz. Yurt dışından elde ettiğimiz geliri total ciromuz içinde yüzde 24 seviyesine getirdik. Orta vadede ise yüzde 50 - 50’ye getirmeyi hedefliyoruz.”

Kazablanka’daki FLO fabrikasının Faslı ortağı Azzedine Jattouise “Bu ortaklık uzun süreli bir ortaklık olacak, FLO markasınının yanı sıra hem Türkiye’yi hem de Fas’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kılıç:Fas’ta büyük oyuncuyuz

Kazablanka’daki FLO fabrikası ziyaretine Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi İlker Kılıç da katıldı. Türkiye’nin Fas’ta büyük bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Kılıç, “Fas’ta irili ufaklı 180 türk işletmesi var. Faslılarda Türkiye sevgisi olduğu için şirketlerimiz de iyi konumdalar. 2023 yılında Fas ile ticaret hacmimiz 4.4 milyar dolar civarında, bunun 3.1 milyar doları Türkiye’den yapılan ticaret. 500 yıllık bir ilişkiye sahip olduğumuz Fas serbest ticaret anlaşması ile Türk şirketleri için daha cazip hale gelmiş. 37-38 milyon genç bir nüfus var, Türk ürünleri kaliteli ve uygun fiyatlı olarak algınıyor ve çok rabet görüyor. Türk dizilerinden de gördüklerini almak istiyorlar” dedi.

Kaynak: MİLLİYET