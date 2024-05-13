EYT, SGK sistemini zora mı soktu?

Emekli maaşlarının ödenmesinde denge bozuldu mu? Eğer önlem alınmazsa SGK sistemi sekteye uğrar mı? CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak araştırdı. Sosyal güvenlikte alarm zilleri mi çalıyor? Sigortalı çalışan-emekli oranı tarihi dip noktaya gördü.

SGK'nın şubat ayında yayımladığı istatistik raporuna göre; son 1 yıl içerisinde sigortalı çalışan sayısı 582 bin kişi azaldı. Aynı oranda emekli olanların sayısı 2.2 milyonu buldu. 2022 sonunda 2,01 düzeyindeki seviye, 2023 sonunda 1,66’ya geriledi. Bu denge bu yıl şubat sonunda 1,63’e kadar indi. Böylece sosyal sigortalar kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın SGK adında tek çatı altında toplandığı 2007 yılından bu yana gerçekleşen en düşük oran oldu.

İşçi, esnaf azalırken, memur sayısı arttı. Bu durum SGK kayıtlarına yansıdı. Şubat 2024 itibarıyla aktif sigortalıların 22 milyon 806 bin 626'sını uzun vade sigorta kolları kapsamındaki zorunlu sigortalılar oluşturdu. Geri kalanını yeni mevzuatta 4/A olarak tanımlanan eski SSK'lı 16 milyon 239 bin 839 sigortalı ile 4/B olarak tanımlanan 2 milyon 456 bin 440 Bağ-Kur'lu esnaf ve 4/C olarak tanımlanan Emekli Sandığı kapsamındaki 3 milyon 650 bin 701 memur oluşturdu.

Emekli sayısında yaşanan artışın büyük bölümünü özel sektör çalışanları oluşturuyor. Özel sektörden emekli olanların sayısı 1 yılda 1 milyon 932 bin 257 kişi artarak 10 milyon 783 bin 748'e yükseldi. Aktif sigortalı sayısındaki sert düşüşte olduğu gibi emekli sayısındaki artışta da 2023 yılında EYT düzenlemesinden yararlanan özel sektör çalışanları etkili oldu.