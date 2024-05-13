Türkiye'de ilk kez kuruldu! 'Buranın uluslararası tanınması önemli bir konu'

Yabani hayvanlar ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi, hastalıklarla mücadele, yaralı hayvanların bakımı, beslenmesi ve iyileştirme, refahlarını sağlama, rehabilitasyonlarını sağlama, Türkiye'deki biyolojik zenginliğin ortaya çıkarılması, tür çeşitliliğinin ve nadir türlerin yanı sıra özellikle bozkırlar ve sulak alanlar gibi değerli ekosistemlerin korunmasına yönelik çalışmalar, tür yok oluşlarını önlemek ve genetik kaynakların varlığını devam ettirmek gibi birçok alanda faaliyet ve çalışma yapılması için kurulan OMÜ Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Araştırma İstasyonu düzenlenen törenle açıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Samsun Valisi Orhan Tavlı, YÖK Başkanı Erol Özvar, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın katılımıyla açılan merkezde, protokol üyeleri ilk olarak kuş halkalama ile ilgili öğretim üyelerinden bilgi aldı. Akabinde merkezi gezen protokol üyeleri, doğaya kuş bıraktı.

Açılışta konuşan YÖK Başkanı Özvar, "Buranın uluslararası tanınması fevkalade önemli bir konudur. Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Türkiye’de bir ilk. Yaban hayatını bir öğretim üyesi grubuyla araştırmak bir enstitü çatısı altında bir ilk olacak. Bunun Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi içinde olmuş olması bizler açısından da heyecan vericidir. Yabani hayvanların, kuşların, diğer canlıların hastalıkları başta olmak üzere popülasyonu, teşhis edilmesi, tedavi edilmesi, tekrardan doğaya salınması dahil olmak üzere yaban hayatı sadece canlılarıyla, kuşlarıyla teşhis etmek, iyileştirmek değil ama aynı zamanda bu hayatın devamı noktasında da enstitünün neler yapılması gerektiği konusunda da çalışmaları olacaktır. Uluslararası öğretim elemanlarının enstitüde görevlendirilmesi mümkündür. Geçici olarak bir araştırma çerçevesinde bulunacak öğretim elemanları bulduğumuz takdirde enstitü uluslararası anlamda da tanınma sürecine girmiş olacaktır. Ek 46’ıncı madde yoluyla enstitüde belli bir sayıyla öğretim elemanı değerlendirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"1 YILA KADAR ENSTİTÜ BÜTÜN BOYUTLARIYLA ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAK"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, “Türkiye’deki kuş varlığının tamamının envanterini biz gözden geçireceğiz. Daha sonrasında bu veriyi toparlayacağız ve analiz edeceğiz. 1 yıla kadar enstitü bütün boyutlarıyla ortaya çıkmış olacak. Bir diğeri; burası ilk yardım ünitesi olarak planlandı. Biz yeniden bir klinik kurmak istemedik. Hekimler burada müdahale edebilecek. Buradan hastanın da transferi sağlanabilecek" şeklinde konuştu.

Protokol üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesi ile program sona erdi.

Kaynak: MİLLİYET