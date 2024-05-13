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Sürüklenerek jandarma aracına çarpan motosikletli öldü

Derince ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu sürüklenerek jandarma aracına çarpan sürücü hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Sürüklenerek jandarma aracına çarpan motosikletli öldü mask
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Kaza, Toylar Mahallesi Derince Kurban Pazarı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çabuk idaresindeki motosiklet, iddiaya göre rampa aşağı indiği esnada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen motosikletle birlikte yola düşen Mustafa Çabuk, sürüklenerek jandarma aracına çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# çalışma, sağlık, kaza

13 May 2024 - 21:11 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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