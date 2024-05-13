Hodri Meydan'da İkinci kez Ferhat Uzun Dönemi!

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo’nun istifasının ardından yeni başkanın kim olacağına dair soru işareti kalktı. Derneğin yeni başkanı daha önce de başkanlık görevini yürüten Ferhat Uzun oldu. Ferhat Uzun’un yardımcılığını Yunus Emre Sönmez yapacak. Tribün lideri ise Miraç Çartay olacak.