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Hodri Meydan'da İkinci kez Ferhat Uzun Dönemi!

Hodri Meydan'da Haluk Bozo’nun istifasının ardından bir dönem yine Hodri Meydan'a başkanlık yapan Ferhat Uzun, yeniden başkan oldu.

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Hodri Meydan'da İkinci kez Ferhat Uzun Dönemi! mask

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo’nun istifasının ardından  yeni başkanın kim olacağına dair soru işareti kalktı. Derneğin yeni başkanı daha önce de başkanlık görevini yürüten Ferhat Uzun  oldu. Ferhat Uzun’un yardımcılığını Yunus Emre Sönmez yapacak. Tribün lideri ise Miraç Çartay olacak. 
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13 May 2024 - 21:17 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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