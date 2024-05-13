Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo’nun istifasının ardından yeni başkanın kim olacağına dair soru işareti kalktı. Derneğin yeni başkanı daha önce de başkanlık görevini yürüten Ferhat Uzun oldu. Ferhat Uzun’un yardımcılığını Yunus Emre Sönmez yapacak. Tribün lideri ise Miraç Çartay olacak.
- Spor
Hodri Meydan'da İkinci kez Ferhat Uzun Dönemi!
Hodri Meydan'da Haluk Bozo’nun istifasının ardından bir dönem yine Hodri Meydan'a başkanlık yapan Ferhat Uzun, yeniden başkan oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.