Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "İsraf Devri Son Buldu"

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediyeye ait iştirak şirketleri Çenesuyu AŞ ve Yelken AŞ'nin genel kurullarının tamamlandığını duyurdu. Başkan Gökçe, genel kurulda alınan önemli kararları paylaşarak, yönetim kurulu üyeleri dahil hiçbir yetkilinin huzur hakkı almayacağını açıkladı. Bu kararla birlikte, belediyenin tüm finansal kaynaklarının tamamen Derince halkına hizmet etmek için kullanılacağını vurguladı.

Başkan Gökçe'nin açıklamalarına göre, Çenesuyu AŞ ve Yelken AŞ'deki bu değişiklikler, belediye yönetiminin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine olan bağlılığını gösteriyor. "Biz belediyemizin her bir kuruşunu, Derince halkına hizmet etmek için kullanacağımız sözünü verdik. Sözümüzün arkasındayız," diyen Gökçe, ayrıca "israf devri Derince için bitmiştir" ifadesiyle yeni dönemdeki mali disiplin ve tasarruf politikalarına dikkat çekti.

Çenesuyu AŞ'de Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Başkan Yardımcısı Nuri Paşa ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mine Karakuş yönetim kurulunda yer aldı.

Yelken AŞ'de ise Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Başkan Yardımcısı Nuri Paşa ve Başkan Yardımcısı Mehmet Turan yönetim kurulunda yer alan isimler oldular.