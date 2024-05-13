Göztepe, Süper Lig için kolları sıvadı! Paul Onuachu liste başı...

Hafta sonu oynanan Bodrum FK maçının ardından Gürsel Aksel Stadı’nda müthiş bir kupa töreni yapıp, ardından üstü açık otobüs turuyla başarısını taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılılarda kadro planlaması başladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov ile Süper Lig’de yola devam etmesi kesinleşen Göztepe’de özellikle iskelet kadronun tamamen korunacağı bildirildi.

Bonservisi Southampton’da olan Polonyalı kaleci Mateuz Lis’i kesinlikle bırakmayacak Göz-Göz’de sağ bek Ogün, stoperler Heliton, Taha, Ümit orta saha oyuncuları Doğan, Yalçın, Dennis, Ahmed, hücumcular Romulo ve Messaoudi’nin takımda kalacakları öğrenildi.

Stanimir Stoilov’un iç transferde büyük değişimler istemediği kaydedildi.

ONUACHU LİSTE BAŞI

Kalacak oyuncular listesinin daha da genişleyeceği vurgulanırken, dış transferde de çalışmalar hız kazandı.

Trabzonspor’da kiralık olarak oynayan, bonservisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton’da bulunan Nijeryalı golcü Paul Onauchu’nun liste başı olduğu ifade edildi.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Southampton’dan yapılacak olası transferlerin kulüpler, teknik heyetler ve futbolcuların şartlarının birbirine uymasına bağlı olduğunu açıklamıştı.

JOSE CORDOBA TAKİP EDİLİYOR

Göz-Göz’de hem scoutların hem de Stanimir Stoilov’un da kurmaylara transfer listesini ilettiği ifade edildi.

Göztepe’nin Bulgaristan’ın Levski Sofya takımında forma giyen Panamalı orta saha oyuncusu Jose Cordoba transferi için çalışma başlattığı da bildirildi.

Levski Sofya’yı çalıştırdığı dönemlerde Stoilov’un eski öğrencisi olan 29 yaşındaki Cordoba için olumlu görüş verdiği ve görüşmelerin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: HÜRRİYET