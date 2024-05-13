Van'da üs bölgesine yıldırım düştü! 1 korucu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.
ÜS BÖLGESİNE DÜŞEN YILDIRIM ŞEHİT ETTİ
Saat 17.30 sularında Çatak ilçesi Belbukan bölgesinde Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli korucu Çetin Şeylan, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.
Korucu Şeylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan Şeylan'ın yakınları hastaneye akın etti.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Van ilimizin Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.