Kredi kartında taksit sınırlaması endişesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kredi kartı harcamaları ilgili yaptığı açıklamanın "taksit sınırlaması geleceği" şeklinde yorumlanması, bazı alanlarda harcamaları artırdı. Tüketicilerin özellikle çeyiz taleplerinin, taksitli alışveriş yapılabilmesi için öne çekildiği belirtildi.

Tüketici elektroniği sektöründe nisan-mayıs aylarının çeyiz sezonu olduğunu belirten Media-Markt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, marttaki beyaz eşya satışlarının geçen yıldan yüksek olduğunu söyledi. Ekonomim'den Selenay Yağcı'ya konuşan Acar, "Satışlar nisandan da daha yüksek seyretti. Bazı tüketiciler nisanda zaten alacağız, riske atmayalım diye martta alışveriş yaptı. Nisan ayında bir durgunluk oldu. Mayısta yine dengelenme var” dedi.

Acar, sadece taksit endişesi değil, enflasyon ve döviz artışı ile seçimden sonra zam geleceği beklentisinin de talebi öne çekmiş olabileceğini, tüketicinin artık ihtiyaçlarının ertelemediğini söyledi.

ÖĞRENCİLER VERGİSİZ ELEKTRONİK ALIŞVERİŞE İLGİ GÖSTERMEDİ

Cep telefonlarında sınırlı taksit imkanının ise satışlara pek etkisi olmadığına dikkati çeken Acar, tüketici elektroniğinde en büyük payın yüzde 37 ile telekom sektöründe olduğunu belirtti. Türkiye’de kartlı harcamalar artarken sektörün cüzdandaki payını korumaya devam ettiğini ifade eden Acar, tüketici elektroniği sektörünün kartlı harcamalardaki payının son 5 yılda yüzde 5’lerden yüzde 7-8’lere geldiğini söyledi.

Bu alışverişin artık lüks olmaktan çıktığını hatırlatan Acar, şu anda büyük bir taksit sınırlamasının geleceğini düşünmediğini belirterek, “Kredi kartı harcamalarının yüzde 40’ını ödemek zorundasınız, bu da borçlanma iştahını azaltıyor. Taksit yapmasan bile harcamasını düşürmek zorundasın. Kredi kartının faiz oranı düşüktü, o da normal faizlere yaklaştı. Ekonominin soğutulması bizim için iyi olmasa da düzelme için gerekiyorsa ayak uydururuz. Türkiye büyüyecek ve refaha ulaşacaksa biz iş yaparız zaten” dedi.

Öğrencilere sunulan vergisiz alışveriş imkanının tüketici tarafında çok ilgi göstermediğini belirten Acar, “9 bin 500 TL sınırı mı yetersiz kaldı bilemiyoruz. İyi bir girişimdi ama yeterince ilgi görmedi” dedi.