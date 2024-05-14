CHP, MHP ve DEM Parti'li vekillere ilişkin 6 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Karma Komisyona DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez'in iki dosyası sevk edilirken, diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:
" CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.