TÜBİTAK yeni personellerini arıyor!

Yüzlerce personel alımı yapılacağı belirtilirken başvurular için son gün çağrısı yapıldı. Başvuru şartlarını sağlayan düşünmeden başvuru yapıyor. İşte tüm detaylar…
TÜBİTAK farklı kadrolarda farklı iş imkanları sağlamaya devam ediyor. Yeni personel alımları için düğmeye basan TÜBİTAK yüzlerce alım yapılacağını duyurdu. İş arayan vatandaşların yüzünü güldüren personel alımları devam ediyor. İşte tüm detaylar…
TÜBİTAK PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDİYOR
İş arayan yüzlerce kişiye yeni istihdam alanı oluşturan Tübitak, alımlar için son gün uyarısında bulundu. TÜBİTAK tarafından yayınlanan duyuruda kurum bünyesinde yapılacak alımların Ankara ve Gebze illeri için olduğu belirtildi. Araştırmacı, teknik ve destek personel kadroları için alımlar devam ediyor.
22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvuruların 13 Nisan 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Gerekli belgelerin kuruma ibraz edilmesi ile birlikte başvurular tamamlanmış olacak.
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.