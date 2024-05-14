Emeklilerin yıllarca ödediği o masraf kalkıyor!

Dünyadaki ekonomik kriz Türkiye’de etkilerini ciddi şekilde gösterirken enflasyon verilerinin bir türlü normal seviyelere gelmemesi zamların her geçen gün artmasına neden oluyor. Bu ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri ise emekliler olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda emeklilerin refahını yükseltebilmek adına yeni çalışmalar yapılıyor. Yeni çalışmalardan biri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir kanun teklifi oldu.

EMEKLİLER İÇİN YENİ TEKLİF SUNULDU

Emeklilerin yaşam standartlarına daha iyi noktaya getirmek için yeni adımlar atılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir kanun teklifiyle emeklilere sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olması önerisi gündeme geldi.

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından sunulan, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", emekli olan her vatandaşın her türlü sağlık hizmetinden ve doktor tarafından reçete edilen ilaçlardan ücretsiz yararlanmasını içeriyor. Bu sayede emeklilerin sırtındaki yükün hafiflemesi amaçlanıyor.

CHP’li Tanal, Söz konusu bu teklifi sunarken gerekçe olarak, "Maalesef emekliler için belirlenen yaşam standardı, insan onuruna uygun bir düzeyde değildir" açıklamasını yaptı.

SOSYAL DEVLET İLKESİNE UYGUN DEĞİL

Kamu Son Haber’de yer alan habere göre, Meclis'e sunulan önergede, "Emekli aylığı almaya hak kazanan bireylerin, hayatları boyunca düzenli prim ödemesi yapmalarına rağmen, bu belirlenen yaşam standardının insan onuruna yakışır nitelikte olmadığı" ifadesine yer verildi.

Tüm bunların yanı sıra emekli vatandaşların birçoğunun çalışmak zorunda kaldıkları ifade edilerek, "Üstelik, emekli olmuş bir bireyin geçimini sağlamak amacıyla çalışmaya zorlanması, sosyal devlet ilkesi ve Anayasa gereklilikleri ile uyumlu değildir" denildi.