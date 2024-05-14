Hürriyet: “Hem mevcut projelerimiz devam  edecek hem de yeni projelere imza atacağız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu akşam saat 20.00’de Esra Toptaş’ın Habertürk ekranlarında sunduğu Yerel Yönetimlere Kadın Eli programının konuğu oldu. Başkan Hürriyet hem sorulara yanıt verdi hem de İzmit’ e değer katan önemli çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

“HIZLICA AKSİYON PLANI HAZIRLADIK”

Hürriyet programda yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz dönem 15 yıl sonra CHP ilk defa belediye kazandı. Bu dönem ise halkımız bize meclis çoğunluğunu verdi. Öncelikle meclis grubumuzu aktif hizmet üretmekle ilgili konumlandırdık. Güçlü bir kadro hareketi oluşturduk. Müdürlerimizi belirledik. Hızlıca bir aksiyon planı çıkardık. Geçmiş dönemde ihtiyacımız olan birçok maddeyi ilk meclisimizde geçirdik meclisten. Halk yararına olan maddelerimizi geçirerek onların hizmete aktarılmasıyla ilgili çalışmalarımıza başladık.

“ÇOCUK VE KADIN ÖNCELİKLİ ÇALIŞMALAR”

Kadınlar olarak daha yaratıcı ve detaycıyız. Çocuk ve kadın öncelikli efektif çalışmalar yapabiliyoruz. Biz bir otopark projesinde bile kadınların daha güvenli bir imkana sahip olması adına hareket ediyoruz. Kadın başkanların daha çok kadın ve çocuk öncelikli projeler ürettiğini görüyoruz. Park ve Bahçeler projelerinde çocuğun güvenliğini düşünüyoruz. Bir kamera sistemi kurmaya çalışıyoruz parklarda. Akıllı Parklar çalışmalarımız çerçevesinde hareket ediyoruz. Mesele sadece park yaratmak değil hem kullanışlı hem de mutlu olabileceği çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hizmetlerimizin insanların hayatına katkı sunmasını önemsiyoruz.

“HALK ÜRETMENİZ İÇİN SİZE GÜVEN DUYUYOR”

Belediye Başkanlığının da milletvekilliğinin güzel tarafları da zor tarafları da var. Milletvekili olduğum dönem çok çalıştım. Belediye Başkanlığı icracı olmanız gereken bir makam. Halk size hizmet üretmeniz için güven duyuyor. Vekillikte yalnızsınız ama belediyede takım oyunu ön plandadır. İnsan yöneteceksiniz, iş ürettireceksiniz, karar vereceksiniz. Hepsini öğrenerek ilerliyoruz. Dersinize çalışmak ve karar vermek zorundasınız. Belediyecilik milletvekilliğinden daha zor. Herkese hizmet etmek zorundasınız. Kentin vizyonuna katkı sağlayacak çalışmalar yapmalısınız.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZOR AMA KEYİFLİ”

Kamu kaynakları bize emanet verilmiş kaynaklardır. Bunları doğru kullanmak gerekiyor. Düzeni, alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Biz boşluk doldurmaya değil düzeni değiştirmeye geldik. Yeri geldiğinde bazılarının çıkarlarına dokunan kararlar almanız gerekiyor. Bunlar olunca da zaman zaman medyada da zorlandığımız şeyler oluyor. Belediye başkanlığı zor ama en keyiflisi de belediye başkanlığı çünkü bir şeyler üretiyorsunuz.

“İNSANLARIN TEŞEKKÜR ETMESİ ÇOK KIYMETLİ”

İnsanların size teşekkür etmesi çok kıymetli bir şey. Bir eser bırakıyorsunuz kente. İzmit’in ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’dır. Kocaeli Fuarını 43 günde Leyla Atakan tamamlamıştır. Hala eserleri ve bakış açısı konuşulur. İnsanlar sizi güzelliklerle anıyor. Bu tarafı çok değerli. Samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz.

“İSRAFI SONA ERDİRDİK”

Belediye başkanı olduktan sonra çok ciddi israf kalemleri olduğunu gördük. Milyonlarca doların sokağa atıldığını gördük. En çok mücadele ettiğimiz konulardan biri kiralık araçlardı. Bu büyük israf. Geçen dönem hesap yaptık. Kiralama fiyatının 3’te birine satın alabildiğimizi gördük. Makam aracı saltanatını kaldırdık. Ben 1 litre benzin dahi almadım. Belediyede müdürlere ve başkan yardımcılarımızın makam araçlarını kaldırdık. Havuz sistemi üzerinden araç alarak kullanıyor yöneticiler araçları. İş makineleri ve kamyonlar kiralıktı. Bunların da satın alma sürecine başladık. Kredi yetkisi istediğimizde ‘Hayır’ dendi. Büyük mücadele verdik. Biz israfın önüne geçmek adına yetki istedik.

“ZOR DA OLSA TÜM ARAÇLARI SATIN ALDIK”

55 milyon lira gibi bir rakamla 200’den fazla aracı satın alabilecek durumdaydık. Meclis çoğunluğu olmadığı için 27 milyon liralık kredi yetkisini anca alabildik. O dönem 71 milyonu satın aldık. Gebze belediyesi ise aynı kamyonları 67 milyona kiraladı. O kamyonlar şimdi bizim. 300 milyon lira değerinde şimdi o araçlar. Kalan araçları da satın aldık. Zor da olsa bütün iş makinelerimizi, kamyonlarımızı ve araçlarımızı aldık. Krediye ayda 10 milyon lira ödüyoruz. Kiralama yapsaydık 45 milyon kira ödüyorduk ayda.

“MEVCUT DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK ADINA KARARLAR ALDIK”

Şu anda hiçbir kiralık aracımız yok. Belediyenin birçok yeri vardı. Bu alanlar 25 yıllığına belli kitleye tahsis edilmiş. Yurtlar tahsis edilmiş ve birileri belediye yerinden para kazanıyor. Bu rant kapısı aslında. Devletin bu hizmeti sunması lazım. Biz o yurdu geri alamamıştık. Şimdi ilk meclis konu geçti ve o alanları geri alacağız ve oralarda kamu hizmetini ücretsiz bir şekilde sunacağız. Belli zümrelere kazanç kapısı yaratma anlayışı vardı. Biz düzeni değiştirmek adına kararlar aldık.

“KREŞ MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ KURDUK”

Kreş Müdürlüğü kurma düşüncemiz vardı. Onu da bu dönemde kurduk. Proje demek insanların hayatlarına dokunan projelerdir. Kreş hizmeti en öncelikli çalışmalarımızdan bir tanesi. Hali hazırda 2 kreşimizde hizmet veriyor. Kreş müdürlüğünü AK Partili ve MHP’li arkadaşlara anlatamadık. Bu dönemde daha kurumsal bir yapı olması anlamında müdürlüğümüzü kurduk. 6’ıncı kreşimizin de temelini attık. Bu sene 6 kreşle hizmet vereceğiz.

“ÇOK GÜZEL PROJELER VAR AKLIMIZDA”

Kadın, çocuk ve gençlere yönelik çalışmalarımız devam edecek. Kreşler, dershaneler, parklar yapacağız. Kültür sanat adına Opera ve Bale binası yapmak istiyoruz. Aynı zamanda İstanbul’dan önce Doğu Roma’ya 46 yıl başkentlik yapmış bir kentiz biz İzmit olarak. Kentlilik kimliğini önemseyerek bu tarz projelere imza atmak istiyoruz. Geçmiş dönemde başladığımız Alzheimer Merkezimiz, dershanelerimiz, Otizm Yaşam Merkezimiz, Aşevlerimiz, Kütüphanelerimize hem devam etmek hem de sayılarını arttırmak istiyoruz. Aklımızda çok güzel projelerimiz var” dedi.