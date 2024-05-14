Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ayten Gökçer 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.1964'te tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer pek çok ödül kazandı.

Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü

1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü

1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı Ödülü

1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı Ödülü

1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı Ödülü

1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı Ödülü

1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı Ödülü

1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı Ödülü

1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü