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Ayten Gökçer hayatını kaybetti

'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, hayatını kaybetti.

Ayten Gökçer hayatını kaybetti mask

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ayten Gökçer 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.1964'te tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer pek çok ödül kazandı. 

Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü
1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı Ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı Ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı Ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı Ödülü
1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı Ödülü
1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı Ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
# büyük, Ankara, var, TÜRK

14 May 2024 - 09:04 - Yaşam

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