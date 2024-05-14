Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.
AYTEN GÖKÇER KİMDİR?
Ayten Gökçer 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.1964'te tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.
KAZANDIĞI ÖDÜLLER
1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer pek çok ödül kazandı.
Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:
1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü
1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı Ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı Ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı Ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı Ödülü
1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı Ödülü
1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı Ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.