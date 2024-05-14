KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Mart ayında cari denge 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi. Bu veriyle birlikte yıllık açık 31 milyar 232 milyon dolara geriledi. Cari dengedeki bu iyileşmede dış ticaret açığındaki gerilemenin etkisini görüyoruz. Dış ticaret açığı mart ayında 1.2 milyar dolar gerileyerek 5.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Martta hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise 2.2 milyar dolar oldu. Bu kalem geçen yılın aynı ayının 624 milyon dolar gerisinde” dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM
Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, nisanda dış ticaret açığının yüzde 13.3 arttığını söyleyerek, dış ticaret açığındaki yükselişin yıllık cari açığa yansıyabileceğini ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.