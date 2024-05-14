14 May 2024 - 09:12- Yaşam G:

KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, cari denge verisine ilişkin açıklamada bulundu

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KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Mart ayında cari denge 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi. Bu veriyle birlikte yıllık açık 31 milyar 232 milyon dolara geriledi. Cari dengedeki bu iyileşmede dış ticaret açığındaki gerilemenin etkisini görüyoruz. Dış ticaret açığı mart ayında 1.2 milyar dolar gerileyerek 5.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Martta hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise 2.2 milyar dolar oldu. Bu kalem geçen yılın aynı ayının 624 milyon dolar gerisinde” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, nisanda dış ticaret açığının yüzde 13.3 arttığını söyleyerek, dış ticaret açığındaki yükselişin yıllık cari açığa yansıyabileceğini ifade etti.
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14 May 2024 - 09:12 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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