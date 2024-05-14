Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi yapıldı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7-10 Mayıs tarihlerinde yapılan 1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi"ne 9 ülkeden 300 akademisyen, araştırmacı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre süresince sağlık, endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji ile biyomalzemeler, iklim değişikliği, biyoteknolojide yapay zeka ve dijitalleşme konuları ele alınarak sorunlar için çözüm yolları arandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Syed Atif Raza, GÜBRETAŞ Genel Müdürü Aytaç Onkun katıldığı kongre açılış töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar kongre ve amaçları ile ilgili şunları söyledi: "Gezegenimizin karşı karşıya olduğu acil zorlukları ele almada biyoteknolojinin dönüştürücü potansiyelini keşfetmek için tek bir çatı altında bir araya geldiğini görmek beni büyük bir gururla dolduruyor. İklim değişikliği ve çevresel bozulmadan gıda güvenliği ve kamu sağlığına kadar, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar acil ve yenilikçi çözümler gerektiriyor. İşte burada, biyoteknoloji ve sürdürülebilirliğin kesiştiği noktada, daha iyi bir yarın için umut ve vaat buluyoruz.

Önümüzdeki birkaç gün boyunca bu kongre, biyoteknolojideki en son gelişmeleri ve bunların çeşitli disiplinlerdeki uygulamalarını incelerken fikir, bilgi ve uzmanlık alışverişi için bir pota görevi görecek. Tarımsal ve tıbbi biyoteknolojiden endüstriyel uygulamalara ve biyoteknolojide gelişen yapay zeka alanına kadar, tartışmalarımız bu dinamik ve hızla gelişen alanın derinliğini kapsayacaktır.

Kongremizin teması olan “Sürdürülebilirlik için Biyoteknoloji Çözümleri”, biyoteknolojinin gücünü kamu yararına kullanmak için gösterdiğimiz kolektif çabanın özünü yansıtmaktadır. Bu tema, hem şimdiki hem de gelecek nesiller için çevresel yönetim, sosyal eşitlik ve ekonomik refahı teşvik etmek üzere bilim ve teknolojiden yararlanma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı yansıtmaktadır."

Açılışta konuşan GTÜ Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz enstitünün hazırladığı kongrenin öneminden ve enstitün kongreye katacağı somut çıktılı projelerinden söz etti. Gübretaş Genel Müdürü Aytaç Onkun ise Gübretaş'ın sürdürülebilirlik amaçlı ArGe çalışmaları ve hedeflerini aktardı. Açılış töreninde Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Syed Atif Raza ve Pakistan Multan Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ishtiaq Ahmad Rajwana da birer konuşma yaptılar. Ayrıca TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal kongreye katılarak bir sunum gerçekleştirdi. Kongre boyunca fuaye alanında, sektörlerden gelen temsilciler stant açarak katkı sağlarken, GTÜ’de yürütülen sürdürülebilirlik projelerinin poster sunumları katılımcılar tarafından ziyaret edildi.