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Aydın'da bir kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı
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Aydın'da bir kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetti mask

Aydın'da gerçekleşen olayda alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 
# sağlık, polis

14 May 2024 - 09:30 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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