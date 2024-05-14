- Asayiş

Kocaeli’de bir haftada kaç araç trafikten men edildi?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 6-12 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli’de bir haftada kaç araç trafikten men edildi? mask

Kocaeli’de  son  bir haftada gerçekleştirilen operasyonla ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklama yaptı. Buna göre bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 78 kişi tutuklandı.

TERÖRDEN 5 KİŞİ YAKALANDI

Yavuz'’un verdiği bilgilere göre, Kocaeli'de terörle mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldılar. Kaçakçılıkla mücadelede yapılan 13 operasyonda ise 20 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 3'ü tutuklandı.

UYUŞTURUCU’DAN 154 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 128 operasyon yapıldı ve 154 kişi yakalandı. Bu operasyonlarda 10 kişi tutuklandı. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında çeşitli suçlardan aranan 65 kişi bulunuyor. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 39 kişi yakalandı.

8 BİN  ARAÇ KONTROL EDİLDİ 760 ARAÇ MEN EDİLDİ

Gözaltına alınanlar arasında, cinayet, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve cinsel suçlardan arananlar da yer alıyor. Yapılan operasyonlarda ayrıca 7 bin 946 araç kontrol edilmiş, 760 araç trafikten men edilmiş ve 116 kişinin sürücü belgesine el konulmuştur. Silah kontrolü kapsamında ise 13 tabanca, 6 kurusıkı, 4 av tüfeği ve 70 kesici alet ele geçirilmiştir.
# SÜRÜCÜ

14 May 2024 - 09:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.452.402 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL