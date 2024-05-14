Robotlar GTÜ’de yarıştı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları(KelebekRO)’nın beşincisi bu yıl 11-12 Mayıs tarihlerinde geniş katılımla gerçekleştirildi. 670 yarışmacı ve yaklaşık bin 200 misafiri ağırlayan KelebekRO'ya Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın katılarak genç bilim severlere destek oldular.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte yarışmacılar fuaye alanında tasarımlarını sergileyip, parkurlarda ise kıyasıya yarıştılar. Etkinliğin açılış töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, dünya genelinde robotik ve otomasyonun kapsamından söz ederek, ülkemiz içinde stratejik öneme sahip olduğunu ve eğitim alanında kaçınılmaz gerekliliğini vurguladı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar etkinlik ile ilgili şu ifadeleri kullandı;" Bu olimpiyatlar, siz değerli gençlerin sadece teknik becerilerini sergilemeleri için bir platform sunmakla kalmaz, aynı zamanda bu becerileri toplum yararına nasıl uygulayabileceğiniz konusunda fikir edinmenize olanak tanır. Burada, sizlerin ürettiği robotlar, her biri kendi kategorisinde benzersiz çözümler ve yaratıcı yaklaşımlar sunarak, hem rekabetin hem de inovasyonun mükemmel bir gösterisini sergileyecek.

Bugün buradaki coşku ve katılım yoğunluğu, ülkemizde robotik ve otomasyon alanına duyulan ilginin ve bu alana yatırım yapmanın öneminin bir kanıtıdır. Bu büyük katılım, etkinliğimizin sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu olduğunu göstermektedir.

Etkinliğimizin bu kadar geniş kapsamlı olmasında emeği geçen her bir akademisyenimize, kulüp yöneticisi öğrencilerimize ve destekçilere içten teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin özverisi ve desteği olmadan bu olimpiyatların bu seviyeye ulaşması mümkün olmazdı."

KelebekRO'da Çizgi İzleyen, Hünkâr Çayırı, Serbest Kategori, G.T.Ü (Gel-Tasarla-Üret), Mini Sumo, Futra kategorileri olmak üzere altı kategoride yarışan katılımcılardan kazananlar şöyle;

Çizgi İzleyen kategorisinde; Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nden Muhammed Enes Erol 1. olurken, Deniz Yıldızları MTAL’den Zafer Ege Bayrakci ikinci oldu.

Hünkâr Çayırı kategorisinde; bireysel katılan Yusuf Utkan Bayrakdar 1. olurken Özel Bursa KÜLTÜR Okulları’ndan Enes Muhammet Çipal 2. oldu.

Serbest Kategoride; bireysel katılan Mert Demir 1. olurken, Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yuşa Han Çığ 2., bireysel katılan Zeynep Filizfidanoğlu 3. Oldu.

G.T.Ü (Gel-Tasarla-Üret) kategorisinde; bireysel katılan Kaan Burak Öztürk 1. bireysel katılan Mertcan Üstündağ 2. olurken, Kadir Mercan 3. oldu.

Mini Sumo kategorisinde; Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden katılan Ege Yılmaz 1. olurken, Özel Başiskele Uğur Okulları’ndan Yiğit Eğilmez 2. ve Deniz Barış Kösten 3. oldu.

Futra kategorisinde; bireysel katılan Yusuf Utkan Bayrakdar 1. olurken, Mucit Akademisi’nden Coşkun Odabaş 2.,bireysel katılan Muhammet Çolak 3. oldu.