- Ekonomi

Bir ilde daha ekmeğe zam kapıda!

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odasında, Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu Toplantısı gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bir ilde daha ekmeğe zam kapıda! mask

Edremit’te ekmek fiyatları için komisyon toplandı.

Toplantıya Balıkesir  Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, Edremit Belediyesi Zabıta Memuru Emin Deniz ve Edremit Ticaret Odası temsilcisi Servet Karaman katıldı. 

Toplantıya Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ev sahipliği yaptı. Toplantıda alınan kararların bakanlık onayından sonra açıklanması bekleniyor. 
# Ticaret

14 May 2024 - 09:48 - Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.452.402 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL