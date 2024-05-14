Bir ilde daha ekmeğe zam kapıda!

Edremit’te ekmek fiyatları için komisyon toplandı.
Toplantıya Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, Edremit Belediyesi Zabıta Memuru Emin Deniz ve Edremit Ticaret Odası temsilcisi Servet Karaman katıldı.
Toplantıya Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ev sahipliği yaptı. Toplantıda alınan kararların bakanlık onayından sonra açıklanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.