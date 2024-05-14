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KARTEPE’YE MODERN YOLLAR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman öncülüğünde yatırımlara ara verilmeden devam ediliyor. Kartepe’nin çehresi her geçen gün daha da güzelleşiyor.

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KARTEPE’YE MODERN YOLLAR
KARTEPE’YE MODERN YOLLAR
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, “İstasyon Mahallesi Namık Kemal Caddemizde gerçekleştirdiğimiz parke serim ve bakım/onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Konforlu yollar için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

1219 METRE KARE DÖŞENİYOR

Belediye ekipleri İstasyon Mahallesi Yelpaze Sokağında 140, Yıldırım Sokağında 277 ve Namık Kemal Caddesi’nde 488 metrekare parke tamiratını tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması ile toplam 1219 metrekare parke serim çalışması bitmiş olacak.
# Kartepe

14 May 2024 - 09:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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