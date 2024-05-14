- Asayiş

İtfaiye, dar sokaktaki yangını, hortumları birleştirip 60 metreye uzatarak söndürdü

İzmit'te, evde çıkan yangına sokak dar olunca itfaiye araçları ulaşamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, birleştirerek oluşturduğu 60 metrelik hortumla müdahale edip yangını söndürüldü.

Demirören Haber Ajansı
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İtfaiye, dar sokaktaki yangını, hortumları birleştirip 60 metreye uzatarak söndürdü mask
İtfaiye, dar sokaktaki yangını, hortumları birleştirip 60 metreye uzatarak söndürdü
İtfaiye, dar sokaktaki yangını, hortumları birleştirip 60 metreye uzatarak söndürdü
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İzmit’te Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta A.Ç.'nin yaşadığı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, kısa sürede tavan kaplamasını tutuşturdu. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evin bulunduğu dar sokağa itfaiye araçları giremeyince, itfaiye erleri standart hortumları birbirine ekledi. Oluşturulan 60 metre uzunluğunda hortumla müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, polis

14 May 2024 - 10:28 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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