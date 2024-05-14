Kocaeli ANKA Veteran Kadın Voleybol Takımı Aydın’da şampiyon oldu

TÜM MAÇLARINI 2-0 KAZANDI

+35 yaş kategorisinde mücadele eden Anka Voleybol Takımı, tüm maçlarını 2-0 kazanarak şampiyonluk kupasını aldı. Takım oyuncuları, madalyalarını ve kupasını kendilerini destekleyen aileleriyle birlikte teslim alırken, coşku görülmeye değerdi. Takım sorumlusu ve oyuncusu Selma Soybelli ödül töreninin ardından şunları söyledi…

“BİR ÇOK BAŞARIMIZ VAR”

"2019 yılından beri katıldığımız turnuvalarda birçok başarımız oldu. Şimdi buna bir yenisini ekleyerek şampiyon olduk. Önümüzde 31 Mayıs-2 Haziran'da İzmir'de TVF'nin düzenlediği Veteran Şampiyonası var. O turnuvada da şampiyon olmak için hazırlıklarımızı hızla tamamlayacağız. Kocaeli'yi temsil etmek bizim için büyük bir gurur. Hem anne, hem eş, hem çalışan kadınlar olarak, kendimizi var etme yolunda sporun gücü hep bizimle! Turnuvalara katılma noktasında, bölgemizdeki iş insanlarından ve belediyelerimizden bizlere destek olmalarını talep ediyoruz. Teşekkürler." Dedi.