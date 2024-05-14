Kocaeli’de berberler de zam istiyor!

Son yıllarda yaşanılan enflasyonist dalgalanmalar esnafı da zor durumda bırakarak kazançları kısa sürede belirledikleri fiyatların altına düşüyorlar. Kira artışları, ürün maliyetleri nedeniyle erkek kuaförleri Nisan ayı başında zam talebinde bulunacak. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, dolar kurunun malzeme maliyetleri üzerinde ciddi etkisi olduğunu belirtti.

MALİYETLER SÜREKLİ YÜKSELİYOR

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt açıklamasının devamında şunları söyledi, “Berberler 1 yıldır eski tarifeden hizmet veriyor. Enflasyon sepetindeki artışlar ve maliyetlerin sürekli yükselmesi nedeniyle zam taleplerimizi iletmek zorunda kalıyoruz. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ithal ürünlerdeki fiyat artışları, işletmelerimizi olumsuz etkiliyor.

EKSTRA HİZMETTE FİYATLAR DAHA DA ARTIYOR

Zam talepleri, enflasyon sepetindeki artışlar ve sürekli değişen maliyetlerden kaynaklanıyor. Berberlik hizmetlerindeki fiyatlar da bu değişimden etkileniyor. Örneğin, lüks salonlarda saç kesimi 250 TL, sakal bakımı ise 120 TL gibi yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Ancak, kesim esnasında ekstra hizmetlerin talep edilmesi durumunda, fiyatlar daha da artıyor. Yıkama, fön çekme gibi ek hizmetler ayrı ayrı ücretlendiriliyor ve kesim fiyatına ekleniyor. Bu durumda, fiyatlar 600 TL'yi bile bulabiliyor. Düşük fiyatlı yerlerde ise saç kesimi 130 TL, sakal bakımı ise 80 TL gibi daha uygun fiyatlara sunuluyor. Ancak, ekstra hizmetlerin talep edilmesi durumunda bu fiyatlar da değişiyor. Berberlerin çoğu yıkama ücretini dahi almıyor ve sadece kesim ücretini talep ediyor.

BU AY İÇERİSİNDE BİLDİRECEĞİZ

Zam taleplerimizi bu ay içerisinde bildireceğiz. Ancak bu süreçte maliyetlerin sürekli değişmesi nedeniyle, onaylanması sürecini beklerken fiyatlar tekrar revize ediliyor. Onaylandığında, müşterilerimize bildireceğiz ve fiyatlarımızı güncelleyeceğiz”