Bakalım Çorum’da sahaya nasıl bir kadro çıkacak ?.. SAĞLAM İLE GÜRSEL’İN SON KADROSU HEMEN HEMEN AYNIYDI !

SAĞLAM’IN, SON ŞANLIURFA MAÇINA ÇIKAN ONBİRİ…

Sağlam, son maçında sahaya Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Duhan Aksu, Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Cihat Çelik, Giorgi Kharaishvili, Josip Vukovic, Daniel Candeias, Giorgi Beridze ve Davit Skhirtladze on biriyle çıkmıştı. Yeni transferleri sahaya süren Sağlam, görevden ayrıldıktan iki ay sonra ‘Hoca kimi istediyse aldık.’ şeklinde açıklama yapan yönetime kızarak “Benim istediğim oyuncularla görüşmediler bile. Benim tanımadığım isimleri getirdiler, oynat dediler.” Diyerek itirafta bulundu.

MUSTAFA GÜRSEL’İN SAKARYA MAÇI ONBİRİ…

Sağlam’dan sonra alelacele göreve getirilen Mustafa Gürsel ise, sürekli on birler üzerinde oynayarak, tam bir kadro oturtamadı. Göztepe karşısında son 15 dakikada 2-0’dan takımın 3-2 öne geçiren Gürsel, eski takımı Ümraniye’ye 1-0 yenilirken birçok dedikoduya maruz kaldı. Gürsel, cumartesi günü normal z ekonun son maçında Sakarya’ya karşı 30 binden fazla taraftarın izlediği maçta farklı bir on bir çıkardı, 2-0 yenildik, maç sonrasında da yönetim tarafından kovuldu. Güsel’in Sakarya maçındaki kadrosu şöyleydi: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan, Cihat Çelik, Josip Vukovic, Daniel Candeias,Giorgi Beridze, Davit Skhirtladze, Joao Amaral.

İKİ TEKNİK ADAMIN, SON MAÇLARINDA OYNATTIĞI OYUNCULAR…

Ertuğrul Sağlam’ın Şanlıurfa karşısındaki son maçında oynattığı oyuncular Gökhan, Emir, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Candeias, Vukoviç, Beridze, Oğuz Ceylan, Mustafa Gürsel’in Sakarya ‘ya karşı çıkardığı son on birde de yer aldı. Bakalım Perşembe günü Çorum’da sahaya çıkacak on birde kimler yer alacak, kimler kulübeye çekilecek, kimler kadroya bile giremeyecek. Bildiğimiz tek şey Gökhan; Emir, Yusuf Cihat, Candeias’ın büyük oranda yerini koruyacağı şeklinde. Yusuf Abdioğlu ve Oğuz Ceylan’ın durumu ise belirsiz.