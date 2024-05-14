Gebze Pelitli Yolu Caddesine asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Pelitli Yolu Caddesinde üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. 2,2 km uzunluktaki caddenin bozulmaların meydana geldiği 500 metrelik kısmında asfaltlama çalışması yapılıyor. Asfaltlama çalışması tamamlanana kadar yol trafiğe kapatılarak, yol boyunca trafik levha ve işaretçilerle önlem alındı, uyarılar yapıldı.

UZUN ÖMÜRLÜ VE DAHA DAYANIKLI

40 santim trimer kazısı ile deformasyonların olduğu eski asfalt zemin kazınarak söküldü. 20 santim yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi sonrası 12 santim bitümlü, 8 santim binder ve 6 santimde aşınma tabakası asfalt serimi ile ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)’ne ulaşım sağlanan Pelitli Yolu Caddesi, uzun ömürlü daha dayanıklı ve konforlu bir hale dönüştürüldü.