“Sağlam” yeni bir destan yazmak istiyor

YENİ BİR DESTAN YAZMAK İSTİYOR

Kocaelispor Perşembe günü deplasmanda 20.00’de başlayacak maçta, Çorum FK ile play - off ilk maçına çıkacak. Yeniden takımın başına getirilen Ertuğrul Sağlam, pazartesi gününden bu yana takımı çalıştırıyor. Futbolcuların moralli tavırları dikkatlerden kaçmazken, aradaki buzların da tamamen eridiği düşünülüyor. Şimdi sırada zoru başarmak var. Deneyimli teknik adamın kendisine güveni tam. Kocaelispor’da kariyerinin yeni destanını yazmak istiyor. İşini sıkı tutan Sağlam’ın, perşembe günü nasıl bir taktikle sahaya çıkacağı merak ediliyor. Sağlam, bir destan yazmak için göreve döndüğünü sık sık tekrarlarken, hedefini süper lig olarak ortaya koydu.