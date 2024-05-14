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“Sağlam” yeni bir destan yazmak istiyor

Ligin bitimine az bir süre kala, Süper Lig kapısını çalan Kocaelispor’da, 2.Ertuğrul Sağlam dönemi başladı. Perşembe günü Çorum’da oynanacak Play - Off maçı öncesinde Sağlam için akıllardaki tek soru, bir iyi bir kötü performans gösteren takımla Ertuğrul Sağlam zoru başarabilecek mi ?..

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“Sağlam” yeni bir destan yazmak istiyor mask

YENİ BİR DESTAN YAZMAK İSTİYOR

Kocaelispor Perşembe günü deplasmanda 20.00’de başlayacak maçta, Çorum FK ile play - off ilk maçına çıkacak. Yeniden takımın başına getirilen Ertuğrul Sağlam, pazartesi gününden bu yana takımı çalıştırıyor. Futbolcuların moralli tavırları dikkatlerden kaçmazken, aradaki buzların da tamamen eridiği düşünülüyor. Şimdi sırada zoru başarmak var. Deneyimli teknik adamın kendisine güveni tam. Kocaelispor’da kariyerinin yeni destanını yazmak istiyor. İşini sıkı tutan Sağlam’ın, perşembe günü  nasıl bir taktikle sahaya çıkacağı merak ediliyor. Sağlam, bir destan yazmak için göreve döndüğünü sık sık tekrarlarken, hedefini süper lig olarak ortaya koydu.
# yeni, var, Kocaelispor

14 May 2024 - 11:10 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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