“Sağlam” yeni bir destan yazmak istiyor

YENİ BİR DESTAN YAZMAK İSTİYOR
Kocaelispor Perşembe günü deplasmanda 20.00’de başlayacak maçta, Çorum FK ile play - off ilk maçına çıkacak. Yeniden takımın başına getirilen Ertuğrul Sağlam, pazartesi gününden bu yana takımı çalıştırıyor. Futbolcuların moralli tavırları dikkatlerden kaçmazken, aradaki buzların da tamamen eridiği düşünülüyor. Şimdi sırada zoru başarmak var. Deneyimli teknik adamın kendisine güveni tam. Kocaelispor’da kariyerinin yeni destanını yazmak istiyor. İşini sıkı tutan Sağlam’ın, perşembe günü nasıl bir taktikle sahaya çıkacağı merak ediliyor. Sağlam, bir destan yazmak için göreve döndüğünü sık sık tekrarlarken, hedefini süper lig olarak ortaya koydu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.