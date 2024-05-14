Gün ola harman ola!

ŞEHRİMİZİN UMUDU, GÜLDÜR YÜZÜMÜZÜ…
Yeşil - Siyahlı renkleriyle bütün şehri kendisine aşık eden, bir şehrin en büyük markası, umudu, tutkusu, moral kaynağı olan şanlı Kocaelispor Perşembe günü Süper Lig hasretini dindirmek için ilk sınavına çıkacak. Rakibimiz son haftalarda inişli çıkışlı performans sergileyen Çorum FK. Çorum ligin son 3 haftasında yalnızca 1 puan toplayabildi. Onlarda da benzersiz bir heyecan ve bu heyecanın neden olduğu hatalar silsilesi yer alıyor. Tıpkı Kocaelispor’da olduğu gibi. Bizim futbolcular da kritik maçlarda çok heyecanlanıyor ve benzersiz hatalar yaparak saç, baş yolduruyor…
KAFA KAFAYA BİR MÜCADELE OLACAK
Kocaelispor ve Çorum defalarca karşılaşmış iki takım. İki takım arasındaki ilişkiler de çok güzel, çok yerinde. Taraftarlar birbirlerine dost olarak bakar, hangi kulüp deplasmana geldiyse o kulübün atkıları tribünlerde açılır. Her maç genellikle olması gerektiği gibi dostluk havasında geçer. Kocaelispor bu sezon Çorum FK ile 3. kez karşılaşacak. Temsilcimiz 2-1 kazanırken, ikinci maçta 1-1 berabere kaldı. Birbirlerine denk olan iki takım perşembe günü kendileri için çok kritik olan maça çıkacak. Kafa kafaya olan bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor olacak. İyi olan kazanacak…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.