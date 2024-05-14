- Spor

Gün ola harman ola!

Kocaelispor artık “ya tamam ya devam” maçlarına geldi. Temsilcimiz, Trendyol 1. Lig Play - Off mücadelelerinde ilk maçına çıkacak. Sakaryaspor maçında alınan 2-0 mağlubiyet, ondan önceki inişli çıkışlı grafik umut vermese de, “Gün ola harman ola!”  diyor ve 15 yıllık hasretimizin sona ermesini diliyoruz.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Gün ola harman ola! mask

ŞEHRİMİZİN UMUDU, GÜLDÜR YÜZÜMÜZÜ…

Yeşil - Siyahlı renkleriyle bütün şehri kendisine aşık eden, bir şehrin en büyük markası, umudu, tutkusu, moral kaynağı olan şanlı Kocaelispor Perşembe günü Süper Lig hasretini dindirmek için ilk sınavına çıkacak. Rakibimiz son haftalarda inişli çıkışlı performans sergileyen Çorum FK. Çorum ligin son 3 haftasında yalnızca 1 puan toplayabildi. Onlarda da benzersiz bir heyecan ve bu heyecanın neden olduğu hatalar silsilesi yer alıyor. Tıpkı Kocaelispor’da olduğu gibi. Bizim futbolcular da kritik maçlarda çok heyecanlanıyor ve benzersiz hatalar yaparak saç, baş yolduruyor…

KAFA KAFAYA BİR MÜCADELE OLACAK

Kocaelispor ve Çorum defalarca karşılaşmış iki takım. İki takım arasındaki ilişkiler de çok güzel, çok yerinde. Taraftarlar birbirlerine dost olarak bakar, hangi kulüp deplasmana geldiyse o kulübün atkıları tribünlerde açılır. Her maç genellikle olması gerektiği gibi dostluk havasında geçer. Kocaelispor bu sezon Çorum FK ile 3. kez karşılaşacak. Temsilcimiz 2-1 kazanırken, ikinci maçta 1-1 berabere kaldı. Birbirlerine denk olan iki takım perşembe günü kendileri için çok kritik olan maça çıkacak. Kafa kafaya olan bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor olacak. İyi olan kazanacak…
# büyük, Kocaelispor

14 May 2024 - 11:12 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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