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Derince'de Pazarlar Denetleniyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetim ve önlem çalışmalarına semt pazarlarında devam etti

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Derince'de Pazarlar Denetleniyor
Derince'de Pazarlar Denetleniyor
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ZABITA DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Ekipler bir yandan market ve işyerlerinde düzenli olarak çalışmalar gerçekleştirirken diğer taraftan da semt pazarlarında kontrolleri sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Yenikent Mahallesi’nde yer alan kapalı pazarda denetimler yaptı. İlk olarak pazardaki ürünleri kontrol eden ekipler daha sonra fiyat karşılaştırmalarında bulundu. Yapılan denetimin ardından vatandaşların satın aldıkları ürünler zabıta ekipleri tarafından tartılarak kontrol edildi.

PARK SORUNU İÇİN ÖNLEM ALINDI

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi’nde yer alan ve pazartesi günleri kurulan pazarın etrafındaki cadde ve sokaklarda oluşan trafik sıkışıklığı için de önlem aldı. Yol kenarlarına park eden araçların trafiği olumsuz etkilememesi için ekipler pazar alanı etrafında çalışma başlattı. Zabıta ekipleri bariyerler ve şeritler ile sabah erken saatlerde yol kenarlarını kapatarak önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda önceki dönemlerde oluşan trafik sorunu da çözüme kavuştu.
# çalışma, ilçe

14 May 2024 - 11:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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