- Asayiş

95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı!

Ataşehir’de madde kullandığı iddia edilen bir şahıs, oturduğu dairede annesini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin operasyonuyla rehin alınan 95 yaşındaki yaşlı kadın kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı! mask

Olay, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, dört katlı bir binanın 4’üncü katında annesiyle yaşayan Kazım Ateş (65), kullandığı maddenin de etkisiyle 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı. 

Annesini eve kilitleyen Kazım Ateş, annesine küfür edip şiddet uyguladı. Durumu fark eden komşuları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri Kazım Ateş tarafından kilitlenen kapıyı kırarak 95 yaşındaki yaşlı kadını kurtardı. Polisleri görünce kendini evin içinde başka bir odaya kapatan Kazım Ateş polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Sercan Ertürk, "Kapımız çaldı. Ev sahibi yaşlı kadın 95 yaşında, eşim kapıyı açtığında yaşlı kadın kapıdan bir anda eve girerek oğlunun evi yakacağını söyledi. Biz de polisleri arayarak direkt yardım istedik. Şu an kendisini odaya kilitlemiş. Elinde bıçakla bekliyor. Madde bağımlısı mı bilmiyorum ama hap kullanıyormuş. Kendisi 65 yaşlarında. Annesi 95 yaşında" dedi.
# sağlık, polis

14 May 2024 - 11:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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