Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Mutlu Çocuk Mutlu Şehir” sloganıyla öne çıkardığı, 3-6 yaş çocukların özgürce kendini keşfetmelerini sağlayan Lokomotif Çocuk Köyü ilk mezunlarını verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan Lokomotif Çocuk Köyü’nde açıldığı günden bu yana 1.294 çocuk eğitim aldı. Lokomotif Çocuk Köyünde eğitim alan çocuklara Anneler Gününde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, miniklerin anne ve babaları katıldı.

ANNELER GÜNÜNDE EN GÜZEL HEDİYE

Lokomotif Çocuk Köyündeki bir vagonda haftada bir günden 4 haftalık eğitimini tamamlayan öğrenciler başarı belgelerini almaya hak kazandı. Çocukların keşif yapma yönünü canlandırmanın yanı sıra merak duygularının gelişmesine de katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Lokomotif Çocuk Köyünden 1.294 çocuk mezun oldu. Lokomotif Çocuk köyünün ilk mezunlarına Anneler Gününe özel mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet törenine katılan Başkan Büyükakın, konuşmasına Anneler Gününü kutlayarak başladı. Başkan Büyükakın, “Bugün aynı zamanda evlatlarımızın mezuniyet töreni, pırıl pırıl göz bebeği evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yüzünüz hep gülsün inşallah. Allah sizleri annelerinizle babalarınızla beraber güzel günlere eriştirsin” dedi. Aldıkları eğitim sonrası mezun olan minikler Anneler Gününde başarı belgesi alarak ebeveynlerini onurlandırdı.

BİR VAGONDA DÖRT HAFTALIK EĞİTİM

İzmit Doğu Kışla Parkı içerisinde yer alan Lokomotif Çocuk Köyünde bulunan vagonlar ‘’Minik tasarımcılar vagonu, Minik şefler vagonu, Minik çevreciler vagonu, Minik okurlar vagonu, Minik ressamlar vagonu, Minik mucitler vagonu, Minik mimarlar vagonu, Minik müzisyenler vagonu’’ olarak eğitimler veriyor. Her bir vagonda 10’ar kişilik gruplar halinde 3-6 yaş arası çocuklara göre haftada 1 gün olacak şekilde 4 haftalık eğitimler gerçekleştiriliyor. Öğrenciler bir sonraki ay da seçtikleri farklı vagonda eğitim almaya devam ediyor.

Lokomotif Çocuk Köyü ile ilgili bilgi almak isteyenler 0262 3182726 no.lu telefonu arayabilir.