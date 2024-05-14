‘POS çalışmıyor IBAN’a atın’ diyenler yandı

Son dönemde bazı işletmeleri POS cihazlarının bozuk olduğunu iddia ederek ödemeleri IBAN üzerinden alması dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı, ortaya çıkan manzara sonrası özellikle kafe ve restoranlara karşı harekete geçti.Bakanlık yetkilileri yaptığı denetimlerde POS cihazını kullanmayan işletmelere ceza verdi.Öte yandan bazı işletmelerin ve kişilerin de IBAN kiralaması bakanlık tarafından mercek altına alındı.

HAPİS CEZASI GELEBİLİR

Ticaret Bakanlığı yaptığı uyarıda hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmeyenlerin hapis cezasıyla karşılaşabileceğinin altını çizdi.Bakanlık açıklamasında “Hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecektir” ifadelerine yer verdi.Bakanlık, hesaplarda oluşabilecek bir sorunda ya da hesabın bir dolandırıcılık olayına karışması durumunda sorumluluğun hesap sahibine ait olduğuna dikkat çekildi.Uzmanlar, cezaların hem IBAN’ı kullanan hem kiralayan hem de söz konusu hesaba para yollayana verilebileceğinin altını çizdi.

“MÜŞTERİLERİ KİMSE ZORLAYAMAZ”

Özellikle kafe ve restoranların IBAN’a ödemeyi bir zorunluk haline getirmesi ile ilgili konuşan uzmanlar işletmelerin bunu müşterilere dayatamayacağının altını çizdi.Tüketicinin durumu şikayet etmesi durumunda bankanın işletmeyle ilişkisini sonlandırabileceği öğrenildi. Bu durum işletmenin kara listeye girmesine neden olabiliyor.

Kaynak: yeniçağ