Devlet Bahçeli'den Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: 'Sabrımızı taşırmasınlar!'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİR KOMPLO DEVREDE"

Ankara'da emniyetteki açığa almalara değinen Bahçeli, "Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir" dedi.

Gazetecileri de tehdit eden Bahçeli, "Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır" diye konuştu.

"GAZZE'Yİ SAVUNMAK DEMEK GAZİANTEP'İ SAVUNMAK DEMEKTİR"

Dış politikaya dair de mesajlar veren Bahçeli, "Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. Hiç kimse buradan bir cephe açıp Türkiye'yi suçlamaya meyletmesin. Diyorum ki, İsrail-Filistin arasında bir an evvele ateşkes rejimi olmalı" dedi.

EUROVISION'U HEDEF ALDI, BİRİNCİYE YÜKLENDİ

Bahçeli, öte yandan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı ve yarışmayı kazanan İsviçre'nin temsilcisi şarkıcı Nemo'nun sahne kıyafetini de eleştirdi.

Bahçeli, "Erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Çevremizde huzur kuşağının oluşması, bütün ülkelerle dostane ilişkiler kurulması MHP'nin amacıdır. Bölgesel sorunları adil ve kalıcı çözümlere kavuşturmak dış politikamızın özünü teşkil etmektedir. Ancak karar alma mekanizmalarının baştan ayağa revize edilmesi, küresel istikrarın tesisi bakımından artık ertelenemez bir mecburiyettir.

* BM, her ne kadar dünya barışını sağlamak için kurulmuş olsa da zamanla bu tarihi pozisyonundan hızla uzaklaşmıştır. 80 ülke, BM'ye Filistin üyeliğinin Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi tasarısı sunmuşlardır. Oylamada 143 ülkenin kabul, 25 ülkenin çekimser, 9 ülkenin ret oyu ile tasarı onaylanmıştır. Uluslararası toplum ezici çoğunlukla Filistin'in yanında durmuştur. İsrail temsilcisinin çıldırmış gibi BM şartının bir kopyasını imha etmesi siyonist vandallığa uygun düşen bir seviyesizliktir.

* Netanyahu yönetimi terörist görmek istiyorsa bir boy aynasına ilk elden bakmayı tercih etmelidir. ABD'nin Filistin üyeliğini bir kez daha veto etmesi muhtemeldir. Uluslararası toplum İsrail saldırılarını durdurmak, kalıcı barışı temin etmek için mutlaka somut adımlar atmalıdır. BM'nin demokratikleşmesi acil eylem çerçevesinde ele alınmalıdır. Eşit temsiliyet hakkının sağlanması hayata geçirilmelidir. Daha kapsayıcı yapı kurulmalıdır.

* Veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına muazzam bir hizmet olacaktır. Netanyahu'nun Refah'taki masumlara saldırması alçaklıktır. 221 gündür sivil halk yok edilmekte. Soykırımın bahanesi olamaz. Türkiye cesur dolu politikaları ile Filistin'in destekçisidir. Türkiye haklının safında, zulmün karşısındadır.

"GAZZE DEMEK GAZİANTEP DEMEKTİR"

* Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. Hiç kimse buradan bir cephe açıp Türkiye'yi suçlamaya meyletmesin. Diyorum ki, İsrail-Filistin arasında bir an evvel ateşkes rejimi olmalı. İki devletli çözümden başka herhangi bir alternatiften bahsedilemeyecektir. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nden başka seçenek yoktur.

BAHÇELİ'DEN EUROVISION TEPKİSİ

* Türkiye Yüzyılı hedefleri hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir.

* Eurovision Şarkı Yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belgelemiştir. İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.

YENİ MÜFREDATA DESTEK

* Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni samimiyetle destekliyoruz. TBMM gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanunu teklifini yürekten destekleyeceğiz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor?

"ÇİFTÇİLERİMİZİN DERDİ DERDİMİZ, SEVİNCİ SEVİNCİMİZDİR"

* Dünyanın pek çok bölgesindeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri aşırı yağıştan zarar görmüştür. Çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Çiftçi demek adanmış yürekler demektir. Çiftçilerimize ne versek, ne yapsak azdır. Girdi fiyatları sorunlarının büyümesi köylülerimizin, çiftçilerimizin başlıca şikayetidir.

"ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALI"

* Çiftçilerimizi komisyoncuya, aracıya asla ezdirmeyeceğiz. Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Haciz kıskacında olanların umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçi kardeşlerimizin arkasında olacağımızı ifade ediyorum.

EMNİYET MÜDÜRLERİNİN AÇIĞA ALINMASI

* Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar.

* Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.