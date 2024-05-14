HORİ MEYDAN’DA YUNUS EMRE SÖNMEZ DÖNEMİ

Hodrimeydan Taraftarlar Derneği başkanlığına Yunus Emre Sönmez getirildi. Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Değerli Kocaelisporlular; tribün lideri Miraç Çartay olmuş, Hodrimeydan Taraftarlar Derneği Başkanı olarak ben Yunus Emre Sönmez olarak seçildim. Doğma, büyüme İzmitli ve kalbi yıllardır Kocaelispor ile atan bir kardeşinizim. Son zamanlarda yaşanan belirsizlikler üzerine, değerli büyüklerim, arkadaşlarımız ve dostlarımız ile yapılan istişareler sonucu, çocukluğumdan bu yana bir ferdi olmaktan gurur duyduğum Kocaelisporumuzun efsane tribün grubu olan Hodri Meydan Taraftarlar Derneğinin yeni başkanı olarak görevi devralmış bulunuyorum.

Bu yeni oluşumumuzda niyetimiz ve amacımız büyük, küçük, genç, yaşlı, eski ve yeni kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden hep birlikte şanlı Kocaelisporumuzun yeni zaferlere koşacağı bu yolda daha güçlü, daha yaratıcı ve toparlayıcı bir tribün yapısı oluşturmaktır. Herkesi dinlemeye, herkesle oturmaya hazırız. Biz çekirdekten yetişmiş bir jenerasyonuz ve tribünün eksiklerinin farkındayız bu eksiklikleri hep birlikte çözmeye çalışacağız ve çözeceğiz. Ama önceliğimiz önümüzde bir play-off süreci var.” Dedi.

"BEKLE ÇORUM, VAZGEÇMEYENLER GELİYOR"

Sönmez sözlerini şöyle tamamladı: “Bu süreçte son düdük çalana kadar takımımıza her ne olursa olsun güvenmek ve destek vermek zorundayız. Bunun için de ilk olarak perşembe akşamı Çorum’ a çıkarma yapmak ve orada şanlı armamızın zafere ulaşması için üzerimize düşen ne ise hakkıyla yerine getirmek asıl olan görevimizdir. Gün küsme günü değildir. Bir umut var ve bunu sonuna kadar kovalamamız gerekiyor. Bekle Çorum vazgeçmeyenler geliyor. Selamlar ve saygılarımla…”