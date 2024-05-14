DEMİR EKSİKLİĞİ VE KAN ŞEKERİ DÜZEYİ İLİŞKİSİ

“Kan şekerine ilişkin parametrelerin genel sağlık düzeyinizle ne kadar yakın ilişkili olduğunun artık hepimiz farkındayız. Elbette ki diyetimize göstereceğimiz özen ve egzersiz bu konuda elimizdeki en önemli silahlar; ancak yine de bu konuda elimizi kolaylaştıracak diğer unsurlara da dikkat etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum.
Uyku düzenine özen göstermek, olabildiğince stres yönetimi konusunda deneyim kazanmak bunlardan bazıları. Bir diğer faktör de, İngilizlerin deyimiyle, “ağacın alt dallarında kolaylıkla uzanabileceğimiz meyveler” mikrobesinler düzeyimizi en optimal hale getirmek.
En sık görülen mikrobesin eksikliklerinden biri de, bildiğiniz gibi, demir eksikliği. Bugün bu konuda yapılan yeni bir çalışmadan bahsedeceğim: Tip-2 diyabeti ve demir eksikliği anemisi olan 40 kadının demir tedavisi öncesi ve sonrası kan şekeri parametreleri incelenmiş. Tedavi periyodu sonrasında tedavi protokollerinde demir takviyesi dışında bir değişiklik olmamasına rağmen ortalama kan şekeri düzeyi 199 mg/dl seviyesinden 171 mg/dl’ye gerilemiş. HbA1C düzeyleri de %8,49’dan %7,96’ya düşmüş.
Bu kadar basit bir girişimin bile kan şekeri parametrelerinde istatistiki olarak anlamlı düzelme sağlamasını dikkate değer buluyorum. Yaygın olarak görülen demir eksikliğini henüz kansızlık yaratmadan, demir depolarının düştüğü dönemde tespit edip düzeltmenin, metabolik açıdan da avantaj sağlayacağına inanıyorum.”
Uz. Dr. Baybars Türel / Kardiyolog - Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı
Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu Üyesi
Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38561621/
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.