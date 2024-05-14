14 May 2024 - 12:14- Spor G:

AMATÖR FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

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AMATÖR FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI mask

 14 MAYIS 2024 SALI
KOCAELİ FUTBOL İL TERTİP KURULU HAFTALIK MÜSABAKA PROGRAMI
( 17 MAYIS 2024) CUMA
KATEGORİMÜSABAKA ADIMAÇ SAATİSTAD ADI
EV SAHİBİ TAKIMMİSAFİR TAKIM
U-13 AİZMİT KALE SPORKOCAELİ 61 F.K19.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-13 AİZMİT YAHYAKAPTAN SPORDERİNCE GÜCÜ SPOR19.00AVNİ KALKAVAN STADI
U-13 GARSLANBEY G.B  SPORUZUNTARLA SPOR19.00ARSLANBEY STADI
U-13 BTAVŞANTEPE SPORÇAYIRTEPE GENÇLİK SPOR19.00CEPHANELİK STADI
U-13 HKULLAR SPOR BAŞİSKELE DAMLAR SPOR19.00ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
U-13 FDEĞİRMENDERE FOLA SPORDUMLUPINAR SPOR19.00DEĞİRMENDERE STADI
U-13 ESEKA DOĞAN SPORGÖLCÜK ÇİFTLİK SPOR19.00KAVAKLI STADI
U-13 FKARAMÜRSEL AKÇAT SPORKARAMÜRSEL İ.Y SPOR19.00KARAMÜRSEL STADI
U-13 CDERİNCE BİRLİK SPORYEŞİLOVA SPOR19.00DEREİNCE SUNİ ÇİM STADI
U-13 KTAŞKÖPRÜ BİRLİK SPORKÖRFEZ G.B SPOR19.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI
U-13 KKÖR.BLD.HEREKE YILDIZ SPORKÖRFEZ OLİMPİK SPOR19.00HEREKE ERKİN AKKAŞ STADI
U-13 MDARICA KARTAL GÜCÜ SPORTANER AYGÜN YAVUZ SELİM19.00DARICA NENEHATUN STADI
U-13 LFENER 41 GÜCÜ SPORDARICA KALEBAYRAMOĞLU SPOR19.00BEYLİKBAĞI STADI
U-13 LGEBZE BALÇIKKÖYÜ SPORDARICA BİRLİK SPOR19.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI
U-13 LÇAYIROVA FATİH SPORÇAYIROVA BLD.EĞİTİM SPOR19.00ŞEKERPINAR STADI
( 18 MAYIS 2024) CUMARTESİ
KATEGORİMÜSABAKA ADIMAÇ SAATİSTAD ADI
EV SAHİBİ TAKIMMİSAFİR TAKIM
U-13 DİZMİT G.B SPORH.HIZIR ŞAFAK SPOR11.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-13 DKOCAELİ GENÇ SPORÇINARLI SPOR12:30MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-13 CAKMEŞE SPORKOCAELİ ÖNCÜ GENÇLİK SPOR14.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-13 BİZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜKOCAELİ MARMARA GENÇLİK 15.30MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-17 ELEME F1 GÖLCÜK SPORE1-D2 GALİBİ17.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-13 AKOCAELİ SPORKOCAELİ GÜNEŞ SPOR11.00AVNİKALKAVAN STADI
U-13 DÇENESUYUPLAJYOLU SPORALİKAHYA BLD.SPOR12:30AVNİKALKAVAN STADI
U-13 CİZMİT İDMANYURDU SPOR YENİ KOCAELİ SPOR14.00AVNİKALKAVAN STADI
2 KÜME ELEMEKÖRFEZ ATILIM SPORYEŞİLOVA SPOR15.30AVNİKALKAVAN STADI
U-17 ELEMEB2 -K2 GALİBİE3-C1 GALİB18.30AVNİKALKAVAN STADI
U-13 CİZMİT ERENLER SPORİZMİT MALTA SPOR11.00BAĞÇEŞME STADI
U-13 BBAĞÇEŞME SPORKOCAELİ 1937 SEKA SPOR13.00BAĞÇEŞME STADI
U-13 CYENİ KANDIRA SPORYAVUZ SPOR13.00CEPHANELİK STADI
U-13 BBEKİRDERE SPORDERİNCE SPOR A.Ş15.00CEPHANELİK STADI
2 KÜME ELEMEİZMİT ÇENESUYUPLAJYOLU SPORTURGUT SPOR17.00CEPHANELİK STADI
U-13 GMAŞUKİYE SPOR BÜYÜK DERBENT SPOR13.00DERBENT STADI
U-13 GUZUNÇİFTLİK SPOR KARTEPE BLD.SPOR14.30DERBENT STADI
U-13 GKARTEPE FATİH SULTAN MEHMETDERBENT ESNAF SPOR16.00DERBENT STADI
U-13 HANADOLU YENİKÖY SPORBAHÇECİK SPOR12.00ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
U-13 HYUVACIK SPORBAŞİSKELE BİRLİK SPOR13.30ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
U-13 HBAŞSİEKELE BLD.SPORANADOLU 1071 SPOR15.00ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
U-13 FHİSAREYN SPORGÖLCÜK G.B SPOR14.00HİSAREYN STADI
U-13 EGÖLCÜK ŞİRİNKÖY SPORKARAMÜRSEL SPOR14.00DEĞİRMENDERE STADI
U-13 EDEĞİRMENDERE SPORÇAMCUKUR SPOR15.30DEĞİRMENDERE STADI
U-13 EHARB-İŞ SPORGÖLCÜK ASARKÖY SPOR13.00KAVAKLI STADI
U-13 EGÖLCÜK İ.Y SPORKAR.BARBAROS SPOR15.00KAVAKLI STADI
2 KÜME ELEMEKARAMÜRSEL EREĞLİ SPORİZMİT VEZİRÇİFTLİĞİ SPOR17.00KAVAKLI STADI
U-13 DDERİNCE SIRRIPAŞA F.KSERDAR G.B SPOR13.00DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
U-17 ELEMEH2-K1 GALİBİG2 KARAMÜRSEL İ.Y SPOR 15.00DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
U-17 ELEMEA1 İZMİT YAHYAKAPTAN SPORD1 KULLAR SPOR17.30DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
U-13 KKÖRFEZ VEFA SPORİLİMTEPE G.B SPOR13.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI
U-13 KKÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPORTÜTÜNÇİFTLİK SPOR14.30KÖRFEZ ESENTEPE STADI
U-17 ELEMEG1 GÖLCÜK KARADENİZ SPORM2-H1 GALİBİ16.30KÖRFEZ ESENTEPE STADI
U-13 MDİLİSKELESİ SPORDİLOVASI YILDIZLAR SPOR14.00ŞEHİT NİHAT KARADAŞ STADI
U-13 NDARICA SPORÇAYIROVA ŞEKERPINAR G.B SPOR15.00DARICA NENEHATUN STADI
2 KÜME ELEMEERBAKAN GEÇLİK SPORÇAYIROVA BLD.EĞİTİM SPOR17.00DARICA NENEHATUN STADI
U-13 MGEBZE BEYLİKBAĞI SPORÇAYIROVA GÜMÜŞ SPOR11.00BEYLİKBAĞI STADI
U-11 LERBAKAN GENÇLİK SPORARAPÇEŞME SPOR11.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 MÇAYIROVA FATİH SPORÇAYIROVA GÜZELTEPE SPOR11.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
U-11 LDARICA KALEBAYRAMOĞLU SPORÇAYIROVA BLD.EĞİTİM SPOR12:30GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 MDARICA KÜLTÜR VE MARTI SPORMUSTAFAPAŞA SPOR12:30GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
U-11 LTANER AYGÜN YAVUZ SELİM SPORGEBZE BALÇIKKÖYÜ SPOR14.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 NPANTER GÜCÜ SPORSPOR EĞİTİM ATÖLYESİ SPOR14.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
U-11 NÇAYIROVA GÜMÜŞ SPORÇAYIROVA G.B SPOR15.30GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 MGEBZE SPORGENÇ KALE SPOR15.30GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
U-13 LGEBZE SPORÇERKEŞLİ SPOR17.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI
U-13 MÇAYIROVA SERHAT SPORTRAKYA SPOR14.00ŞEKERPINAR STADI
U-13 MÇAYIROVA BULUT SPORGEBZE BALKAN SPOR15.30ŞEKERPINAR STADI
DEVAMI ARKADA
(19 MAYIS 2024 ) PAZAR
KATEGORİMÜSABAKA ADIMAÇ SAATİSTAD ADI
EV SAHİBİ TAKIMMİSAFİR TAKIM
U-11 CH.HIZIR ŞAFAK SPORDERİNCE BİRLİK SPOR11.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 DDERİENCE GÜCÜ SPORÇAYIRTEPE GENÇLİK SPOR11.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 CİZMİT FUTBOL KULÜBÜTAVŞANTEPE SPOR12:15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 CİZMİT MALTA SPORYENİ KANDIRA SPOR12:15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 AİZMİT YILDIZLAR SPORİZMİT ERENLER SPOR13.30MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 ABAĞÇEŞME SPORALİKAHYA BLD.SPOR13.30MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 DKOCAELİ 1937 SEKA SPORYUVAM İZMİT SPOR15.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 DKOCAELİ GÜNEŞ SPORYEŞİLOVA SPOR15.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 AMERT SPORKOCAELİ SPOR16.15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 DKYÖD SPORİZMİT SANAYİ SPOR16.15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 CÇUBUKLUBALA SPORİZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜ17.30MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 CKOCAELİ 61 FUTBOL KULÜBÜBEKİRDERE SPOR17.30MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 CKOCAELİ YENİŞEHİR SPORYENİ KOCAELİ SPOR19.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 DYAVUZ SPORKOCAELİ MARMARA GENÇLİK 19.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
2 KÜME ELEMEGÖLCÜK ASARKÖY SPORUZUNTARLA SPOR15.00CEPHANELİK STADI
U-11 EMAŞUKİYE SPORKARTEPE BLD.SPOR14.00DERBENT STADI.1
U-11 EUZUNÇİFTLİK SPORARS.ORG.SANAYİ SPOR14.00DERBENT STADI.2
U-11 EKARTEPE FATİH SULTAN MEHMETSARIMEŞE BLD.SPOR15.30DERBENT STADI.1
U-11 FBAŞİSKELE BLD.SPORBAHÇECİK SPOR14.00ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.1
U-11 FANADOLUYENİKÖY SPORSEYMEN KARŞIYAKA SPOR14.00ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.2
U-11 FKULLAR 1975 SPORYUVACIK SPOR15.30ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.1
U-11 FANADOLU 1071 SPORKULLAR SPOR15.30ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.2
U-11 KGÖLCÜK G.B SPORİHSANİYE SPOR14.00DEĞİRMENDERE STADI.1
U-11 KKARAMÜRSEL SPORGÖLCÜK ŞİRİNKÖY SPOR14.00DEĞİRMENDERE STADI.2
U-11 KDEĞİRMENDERE FOLA SPORÇAMCUKUR SPOR15.30DEĞİRMENDERE STADI.1
U-11 KKARAMÜRSEL BARBAROS SPORDEĞİRMENDERE SPOR15.30DEĞİRMENDERE STADI.2
U-11 KKARAMÜRSEL İ.Y SPORGÖLCÜK GÜCÜ KARADENİZ SPOR17.00DEĞİRMENDERE STADI.1
U-11 HGÖLCÜK ASARKÖY SPORHİSAREYN SPOR12.00KAVAKLI STADI.1
U-11 HKAVAKLI SPORYAZLIK SPOR12.00KAVAKLI STADI.2
U-11 HGÖLCÜK KARADENİZ SPORGÖLCÜK SPOR13.30KAVAKLI STADI.1
U-11 HOSMANLI 41 SPORDUMLUPINAR SPOR13.30KAVAKLI STADI.2
U-13 FGÖLCÜK SPORKARAMÜRSEL EREĞLİ SPOR15.00KAVAKLI STADI
U-17 ELEMEC2 HACI HIZIR ŞAFAK SPORE2-M1 GALİBİ15.00DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
2 KÜME ELEMEYENİDOĞAN SERDAR SPORÜÇYOLDOĞU SPOR17.00DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
U-11 GKÖRFEZ OLİMPİK SPORKÖRFEZ ATILIM SPOR12.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI.1
U-11 GİLİMTEPE G.B SPORKÖRFEZ KENT SPOR12.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI.2
U-11 GKÖRFEZ G.B SPORKÖRFEZ ESEN SPOR13.30KÖRFEZ ESENTEPE STADI.1
U-11 GKÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPORKÖR.BLD.HEREKE YILDIZ SPOR13.30KÖRFEZ ESENTEPE STADI.2
2 KÜME ELEMEMOLLAFENARİ SPORÇAYIROVA SERHAT SPOR15.00DARICA NENE HATUN STADI
U-11 MGEBZE SPORGENÇ KALE SPOR11.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 MGEBZE BALKAN SPOR41 KARADENİZ SPORTİF FALL11.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
U-11 LÇAYIROVA BULUT SPORDİLOVASI YILDIZLAR SPOR12:30GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 MGEBZE BEYLİKBAĞI SPORTRAKYA SPOR12:30GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
U-11 NÇERKEŞLİ SPORDARICA BİRLİK SPOR14.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-13 NMUSTAFAPAŞA SPORGEBZE TAYFUN SPOR15.30GEBZE ALAATTİN KURT STADI
U-13 NERBAKAN GENÇLİK SPORGENÇ KALE SPOR17.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI
U-13 NÇAYIROVA GÜZELTEPE SPORDARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR11.00ŞEKERPINAR STADI
U-13 NÇAYIROVA MENDERES GENÇLİKARAPÇEŞME SPOR13.00ŞEKERPINAR STADI
(20 MAYIS 2024 ) PAZARTESİ
KATEGORİMÜSABAKA ADIMAÇ SAATİSTAD ADI
EV SAHİBİ TAKIMMİSAFİR TAKIM
U-11 ASERDAR G.B SPORKOCAELİ GENÇ SPOR18.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 AÜÇTEPE SPORKOCAELİ OKAN SPOR18.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 ADERİNCE SIRRIPAŞA F.KÇINARLI SPOR19.15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 B41 FUTBOL KULÜBÜKOCAELİGÜCÜ SPOR18.00AVNİ KALKAVAN STADI.1
U-11 BKOCAELİ EMEK SPORBLD.DERİNCE SPOR18.00AVNİ KALKAVAN STADI.2
U-11 BÇENESUYUPLAJYOLU SPORİZMİT BAÇ SPOR19.15AVNİ KALKAVAN STADI.1
U-11 BİZMİT YAHYAKAPTAN SPORİZMİT İDMANYURDU SPOR19.15AVNİ KALKAVAN STADI.2
(21 MAYIS 2024 ) SALI
KATEGORİMÜSABAKA ADIMAÇ SAATİSTAD ADI
EV SAHİBİ TAKIMMİSAFİR TAKIM
U-13 AKOCAELİ GÜNEŞ SPORKYÖD SPOR17.30MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-17 ELEMEA2-G1 // M2-H1 GALİBİL2-F1 // E1-D2 GALİBİ19.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
U-13 BKOCAELİ MAR.GENÇLİK SPORBAĞÇEŞME SPOR17.30AVNİ KALKAVAN STADI
U-13 BKOCAELİ 1937 SEKA SPORBEKİRDERE SPOR19.00AVNİ KALKAVAN STADI
U-13 AKOCAELİ 61 F.K SPORBLD.DERİNCE SPOR19.00CEPHANELİK STADI
U-11 KGÖLCÜK ŞİRİNKÖY SPORGÖLCÜK G.B SPOR18.00DEĞİRMENDERE STADI.1
U-11 KİHSANİYE SPORDEĞİRMENDERE FOLA SPOR18.00DEĞİRMENDERE STADI.2
U-11 KÇAMCUKUR SPORKARAMÜRSEL İ.Y SPOR19.15DEĞİRMENDERE STADI.1
U-11 HHİSAREYN SPORKAVAKLI SPOR18.00KAVAKLI STADI.1
U-11 HGÖLCÜK SPOROSMANLI 41 SPOR18.00KAVAKLI STADI.2
U-11 HYAZLIK SPORSEKA DOĞAN SPOR19.15KAVAKLI STADI.1
U-11 HDUMLUPINAR SPORGÖLCÜK ÇİFTLİK SPOR19.15KAVAKLI STADI.2
U-13 ADERİNCE GÜCÜ SPORKOCAELİ SPOR17.30DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
U-17 ELEMEB1-C2 // E2-M1 GALİBİB2-K2 //E3-C1 GALİBİ19.00DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
U-17 ELEMEA1-F2//D1 GALİBİH2-K1// L1-G2 GALİBİ19.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI.
U-13 NARAPÇEŞME SPORDARICA İ.Y SPOR19.00BEYLİKBAĞI STADI
U-11 NYENİKENT KORUPARK SPORMUTLUKENT SPOR18.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 NDARICA KARTAL GÜCÜ SPORFENER 41GÜCÜ SPOR18.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
U-11 MTRAKYA SPORÇAYIROVA FATİH SPOR19.15GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 LÇAYIROVA BLD.EĞİTİM SPORDİLOVASI YILDIZLAR SPOR19.15GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
(22 MAYIS 2024 ) ÇARŞAMBA
KATEGORİMÜSABAKA ADIMAÇ SAATİSTAD ADI
EV SAHİBİ TAKIMMİSAFİR TAKIM
U-11 CİZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜHACI HIZIR ŞAFAK SPOR18.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 CYENİ KANDIRA SPORKOCAELİ YENİŞEHİR SPOR18.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 AKOCAELİ SPORİZMİT YILDIZ SPOR19.15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 CDERİNCE BİRLİK SPORİZMİT MALTA SPOR19.15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 AÇINARLI SPORBAĞÇEŞME SPOR18.00AVNİ KALKAVAN STADI.1
U-11 CYENİ KOCAELİ SPORTAVŞANTEPE SPOR18.00AVNİ KALKAVAN STADI.2
U-11 CBEKİRDERE SPORÇUBUKLUBALA SPOR19.15AVNİ KALKAVAN STADI.1
U-11 CKOCAELİ 61 F.K SPORİZMİT FUTBOL KULÜBÜ19.15AVNİ KALKAVAN STADI.2
U-11 ESARIMEŞE BLD.SPORBÜYÜK DERBENT SPOR18.00ARSLANBEY STADI.1
U-11 EARS.ORG.SANAYİ SPORKARTEPE FATİH SULTAN MEHMET18.00ARSLANBEY STADI.2
U-11 EKARTEPE BLD.SPORUZUNÇİFTLİK SPOR19.15ARSLANBEY STADI.1
U-11 FKULLAR SPORBAŞİSKELE DAMLAR SPOR18.00ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.1
U-11 FBAHÇECİK SPORKULLAR 1975 SPOR18.00ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.2
U-11 FSEYMEN KARŞIYAKA SPORANADOLU 1071 SPOR19.15ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.1
U-11 FYUVACIK SPORANADOLU YENİKÖY SPOR19.15ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.2
U-11 KDEĞİRMENDERE SPORKARAMÜRSEL SPOR19.00DEĞİRMENDERE STADI.1
U-11 KGÖLCÜKGÜCÜ KARADENİZ KARAMÜRSEL BARBAROS SPOR19.00DEĞİRMENDERE STADI.2
U-13 FKARAMÜRSEL EREĞLİ SPORKARAMÜRSEL AKÇAT SPOR19.00KARAMÜRSEL STADI
U-13 BDERİNECE SPOR A.ŞKOCAELİ GÜCÜ SPOR19.00DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
U-11 GKÖRFEZ KENT SPORKÖRFEZ G.B SPOR18.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI.1
U-11 GKÖFEZ ATILIM SPORİLİMTEPE G.B SPOR18.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI.2
U-13 LYENİKENT KORUPARK SPORGEBZE SPOR19.00BEYLİKBAĞI STADI
U-11 MÇAYIROVA GÜZELTEPE SPORDARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR17.30GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 M41 KARADENİZ SPORTİF FALLGEBZE SPOR17.30GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
U-11 MMUSTAFAPAŞA SPORDARICA İ.Y SPOR19.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
U-11 MGENÇ KALE SPORGEBZE BEYLİKBAĞI SPOR19.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
( 23 MAYIS 2024 ) PERŞEMBE
KATEGORİMÜSABAKA ADIMAÇ SAATİSTAD ADI
EV SAHİBİ TAKIMMİSAFİR TAKIM
U-11 BİZMİT BAÇ SPOR41 FUTBOL KULÜBÜ18.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 BİZMİT G.B SPORİZMİT İDMANYURDU SPOR18.00MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 BDERİNCE SPOR A.ŞKOCAELİ EMEK SPOR19.15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
U-11 BBLD.DERİNCE SPORİZMİT ÇENESUYUOLAJYOLU SPOR19.15MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
U-11 AİZMİT ERENLERSPORSERDAR G.B SPOR18.00AVNİ KALKAVAN STADI.1
U-11 AKOCAELİ GENÇ SPORÜÇTEPE SPOR18.00AVNİ KALKAVAN STADI.2
U-11 AKOCAELİ OKAN SPORDERİNCE SIRRIPAŞA F.K19.15AVNİ KALKAVAN STADI.1
U-11 AALİKAHYA BLD.SPORMERT SPOR19.15AVNİ KALKAVAN STADI.2
U-13 BÇAYIRTEPE GENÇLİK SPORİZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜ19.00CEPHANELİK STADI
U-13 FGÖLCÜK G.B SPORGÖLCÜK SPOR19.00DEĞİRMENDERE STADI
U-13 FGÖLCÜK KARADENİZ SPORHİSAREYN SPOR19.00KAVAKLI STADI
U-13 FKARAMÜRSEL İ.Y SPORDEĞİRMENDERE FOLA SPOR19.00KARAMÜRSEL STADI
U-11 GTAŞKÖPRÜ BİRLİK SPORKÖRFEZ OLİMPİK SPOR18.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI.1
U-11 GTÜTÜNÇİFTLİK SPORKÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR18.00KÖRFEZ ESENTEPE STADI.2
U-13 LDİLOVASI BLD.SPORYENİKENT KORUPARK SPOR19.00ÇERKEŞLİ STADI
U-13 NDARICA KÜLTÜR VE MARTI SPORMUSTAFAPAŞA SPOR19.00DARICA NENEHATUN STADI
U-13 NGENÇ KALE SPORÇAYIROVA GÜZELTEPE SPOR19.00BEYLİKBAĞI STADI
U-13 NGEBZE TAYFUN SPORÇAYIROVA MENDERES GENÇLİK 19.00GEBZE ALAATTİN KURT STADI
U-13 NÇAYIROVA ŞEKERPINAR G.B SPORERBAKAN GENÇLİK SPOR19.00ŞEKERPINAR STADI
 U-13 LİGİ HAFTA SONU BAY GEÇEN TAKIMLAR U-13 LİGİ HAFTA SONU HÜKMEN ALAN TAKIMLAR 
 A GRUBU KYÖD SPOR A GRUBU BLD.DERİNCE /İZMİT YILDIZ SPOR 
 B GRUBU KOCAELİ GÜCÜ SPOR B GRUBU KOCAELİ YENİŞEHİR SPOR 
 C GRUBU İZMİT FUTBOL KULÜBÜ D GRUBU İZMİT YENİMAHALLE SPOR 
 E GRUBU YAZLIK SPOR F GRUBU GÖLCÜK KARADENİZ SPOR 
 G GRUBU ARS.ORG.SANAYİ SPOR G GRUBU SARIMEŞE BLD.SPOR 
 K GRUBU HEREKE GENÇLİK EĞİTİM H GRUBU KULLAR 1975 SPOR 
 L GRUBU ÇAYIROVA G.B SPOR K GRUBU KÖRFEZ KENT SPOR 
 M GRUBU DARICA G.B SPOR U-11 LİGİ HAFTA SONU BAY GEÇEN TAKIMLAR 
 N GRUBU DARICA İ.Y SPOR E GRUBU BÜYÜK DERBENT SPOR 
 U-11 LİGİ HAFTA SONU HÜKMEN ALAN TAKIMLAR F GRUBU BAŞİSKELE DAMLAR SPOR 
 B GRUBU İZMİT G.B /DERİNCE SPOR A.ŞH GRUBU GÖLCÜK ÇİFTLİK SPOR 
 D GRUBU KOCAELİ ÖNCÜGENÇLİK SPORL GRUBU DARICA G.B SPOR 
 E GRUBU ARSLANBEY G.B SPOR M GRUBU DARICA İ.Y SPOR 
 G GRUBU TÜTÜNÇİFTLİK SPOR U-13 LİGİ HAFTA İÇİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR 
 H GRUBU SEKA DOĞAN SPOR A GRUBU İZMİT YAHYAKAPTAN/İZMİT YILDIZ SPOR 
 L GRUBU GEBZE BİRLİK SPOR B GRUBU TAVŞANTEPE SPOR 
 N GRUBU GEBZE TAYFUN SPOR F GRUBU DUMLUPINAR SPOR 
 U-13 LİGİ HAFTA İÇİ BAY GEÇEN TAKIMLAR U-11 LİGİ HAFTA İÇİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR 
 A GRUBU İZMİT KALE SPOR B GRUBU KOCAELİ GÜCÜ/İZMİT YAHYAKAPTAN 
 B GRUBU KOCAELİ YENİŞEHİR SPORE GRUBU MAŞUKİYE SPOR 
 N GRUBU DARICA SPOR G GRUBU KÖRFEZ ESEN SPOR 
 U-11 LİGİ HAFTA İÇİ BAY GEÇEN TAKIMLAR H GRUBU GÖLCÜK KARADENİZ SPOR 
 E GRUBU ARSLANBEY G.B SPOR   
 F GRUBU BAŞİSKELE BLD.SPOR   
 G GRUBU KÖR.BLD.HEREKE YILDIZ   
 H GRUBU GÖLCÜK ASARKÖY SPOR   
 M GRUBU GEBZE BALKAN SPOR   
    MİTHAT AĞA
    KOCAELİ FUTBOL İL TEMSİLCİSİ
KOCAELİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU,FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ VE İL HAKEM KURURLUNUN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
 NETİCESİNDE U-11,U-13,U-17  LİGİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADAN OYNATILMASINA KARAR ALMIŞTIR.
SORUMLULUK KULÜP YÖNETİCİLERİNDEDİR.TÜM SPOR KAMUOYUNA DUYRULUR.  
# yeni, büyük, 2024, güvenlik, Kartepe, Başiskele, karar

14 May 2024 - 12:14 - Spor

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