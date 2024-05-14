AMATÖR FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

| 14 MAYIS 2024 SALI
KOCAELİ FUTBOL İL TERTİP KURULU HAFTALIK MÜSABAKA PROGRAMI
|( 17 MAYIS 2024) CUMA
|KATEGORİ
|MÜSABAKA ADI
|MAÇ SAATİ
|STAD ADI
|EV SAHİBİ TAKIM
|MİSAFİR TAKIM
|U-13 A
|İZMİT KALE SPOR
|KOCAELİ 61 F.K
|19.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
|U-13 A
|İZMİT YAHYAKAPTAN SPOR
|DERİNCE GÜCÜ SPOR
|19.00
|AVNİ KALKAVAN STADI
|U-13 G
|ARSLANBEY G.B SPOR
|UZUNTARLA SPOR
|19.00
|ARSLANBEY STADI
|U-13 B
|TAVŞANTEPE SPOR
|ÇAYIRTEPE GENÇLİK SPOR
|19.00
|CEPHANELİK STADI
|U-13 H
|KULLAR SPOR
|BAŞİSKELE DAMLAR SPOR
|19.00
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
|U-13 F
|DEĞİRMENDERE FOLA SPOR
|DUMLUPINAR SPOR
|19.00
|DEĞİRMENDERE STADI
|U-13 E
|SEKA DOĞAN SPOR
|GÖLCÜK ÇİFTLİK SPOR
|19.00
|KAVAKLI STADI
|U-13 F
|KARAMÜRSEL AKÇAT SPOR
|KARAMÜRSEL İ.Y SPOR
|19.00
|KARAMÜRSEL STADI
|U-13 C
|DERİNCE BİRLİK SPOR
|YEŞİLOVA SPOR
|19.00
|DEREİNCE SUNİ ÇİM STADI
|U-13 K
|TAŞKÖPRÜ BİRLİK SPOR
|KÖRFEZ G.B SPOR
|19.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI
|U-13 K
|KÖR.BLD.HEREKE YILDIZ SPOR
|KÖRFEZ OLİMPİK SPOR
|19.00
|HEREKE ERKİN AKKAŞ STADI
|U-13 M
|DARICA KARTAL GÜCÜ SPOR
|TANER AYGÜN YAVUZ SELİM
|19.00
|DARICA NENEHATUN STADI
|U-13 L
|FENER 41 GÜCÜ SPOR
|DARICA KALEBAYRAMOĞLU SPOR
|19.00
|BEYLİKBAĞI STADI
|U-13 L
|GEBZE BALÇIKKÖYÜ SPOR
|DARICA BİRLİK SPOR
|19.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI
|U-13 L
|ÇAYIROVA FATİH SPOR
|ÇAYIROVA BLD.EĞİTİM SPOR
|19.00
|ŞEKERPINAR STADI
|( 18 MAYIS 2024) CUMARTESİ
|KATEGORİ
|MÜSABAKA ADI
|MAÇ SAATİ
|STAD ADI
|EV SAHİBİ TAKIM
|MİSAFİR TAKIM
|U-13 D
|İZMİT G.B SPOR
|H.HIZIR ŞAFAK SPOR
|11.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
|U-13 D
|KOCAELİ GENÇ SPOR
|ÇINARLI SPOR
|12:30
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
|U-13 C
|AKMEŞE SPOR
|KOCAELİ ÖNCÜ GENÇLİK SPOR
|14.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
|U-13 B
|İZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜ
|KOCAELİ MARMARA GENÇLİK
|15.30
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
|U-17 ELEME
|F1 GÖLCÜK SPOR
|E1-D2 GALİBİ
|17.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
|U-13 A
|KOCAELİ SPOR
|KOCAELİ GÜNEŞ SPOR
|11.00
|AVNİKALKAVAN STADI
|U-13 D
|ÇENESUYUPLAJYOLU SPOR
|ALİKAHYA BLD.SPOR
|12:30
|AVNİKALKAVAN STADI
|U-13 C
|İZMİT İDMANYURDU SPOR
|YENİ KOCAELİ SPOR
|14.00
|AVNİKALKAVAN STADI
|2 KÜME ELEME
|KÖRFEZ ATILIM SPOR
|YEŞİLOVA SPOR
|15.30
|AVNİKALKAVAN STADI
|U-17 ELEME
|B2 -K2 GALİBİ
|E3-C1 GALİB
|18.30
|AVNİKALKAVAN STADI
|U-13 C
|İZMİT ERENLER SPOR
|İZMİT MALTA SPOR
|11.00
|BAĞÇEŞME STADI
|U-13 B
|BAĞÇEŞME SPOR
|KOCAELİ 1937 SEKA SPOR
|13.00
|BAĞÇEŞME STADI
|U-13 C
|YENİ KANDIRA SPOR
|YAVUZ SPOR
|13.00
|CEPHANELİK STADI
|U-13 B
|BEKİRDERE SPOR
|DERİNCE SPOR A.Ş
|15.00
|CEPHANELİK STADI
|2 KÜME ELEME
|İZMİT ÇENESUYUPLAJYOLU SPOR
|TURGUT SPOR
|17.00
|CEPHANELİK STADI
|U-13 G
|MAŞUKİYE SPOR
|BÜYÜK DERBENT SPOR
|13.00
|DERBENT STADI
|U-13 G
|UZUNÇİFTLİK SPOR
|KARTEPE BLD.SPOR
|14.30
|DERBENT STADI
|U-13 G
|KARTEPE FATİH SULTAN MEHMET
|DERBENT ESNAF SPOR
|16.00
|DERBENT STADI
|U-13 H
|ANADOLU YENİKÖY SPOR
|BAHÇECİK SPOR
|12.00
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
|U-13 H
|YUVACIK SPOR
|BAŞİSKELE BİRLİK SPOR
|13.30
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
|U-13 H
|BAŞSİEKELE BLD.SPOR
|ANADOLU 1071 SPOR
|15.00
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI
|U-13 F
|HİSAREYN SPOR
|GÖLCÜK G.B SPOR
|14.00
|HİSAREYN STADI
|U-13 E
|GÖLCÜK ŞİRİNKÖY SPOR
|KARAMÜRSEL SPOR
|14.00
|DEĞİRMENDERE STADI
|U-13 E
|DEĞİRMENDERE SPOR
|ÇAMCUKUR SPOR
|15.30
|DEĞİRMENDERE STADI
|U-13 E
|HARB-İŞ SPOR
|GÖLCÜK ASARKÖY SPOR
|13.00
|KAVAKLI STADI
|U-13 E
|GÖLCÜK İ.Y SPOR
|KAR.BARBAROS SPOR
|15.00
|KAVAKLI STADI
|2 KÜME ELEME
|KARAMÜRSEL EREĞLİ SPOR
|İZMİT VEZİRÇİFTLİĞİ SPOR
|17.00
|KAVAKLI STADI
|U-13 D
|DERİNCE SIRRIPAŞA F.K
|SERDAR G.B SPOR
|13.00
|DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
|U-17 ELEME
|H2-K1 GALİBİ
|G2 KARAMÜRSEL İ.Y SPOR
|15.00
|DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
|U-17 ELEME
|A1 İZMİT YAHYAKAPTAN SPOR
|D1 KULLAR SPOR
|17.30
|DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
|U-13 K
|KÖRFEZ VEFA SPOR
|İLİMTEPE G.B SPOR
|13.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI
|U-13 K
|KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR
|TÜTÜNÇİFTLİK SPOR
|14.30
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI
|U-17 ELEME
|G1 GÖLCÜK KARADENİZ SPOR
|M2-H1 GALİBİ
|16.30
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI
|U-13 M
|DİLİSKELESİ SPOR
|DİLOVASI YILDIZLAR SPOR
|14.00
|ŞEHİT NİHAT KARADAŞ STADI
|U-13 N
|DARICA SPOR
|ÇAYIROVA ŞEKERPINAR G.B SPOR
|15.00
|DARICA NENEHATUN STADI
|2 KÜME ELEME
|ERBAKAN GEÇLİK SPOR
|ÇAYIROVA BLD.EĞİTİM SPOR
|17.00
|DARICA NENEHATUN STADI
|U-13 M
|GEBZE BEYLİKBAĞI SPOR
|ÇAYIROVA GÜMÜŞ SPOR
|11.00
|BEYLİKBAĞI STADI
|U-11 L
|ERBAKAN GENÇLİK SPOR
|ARAPÇEŞME SPOR
|11.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 M
|ÇAYIROVA FATİH SPOR
|ÇAYIROVA GÜZELTEPE SPOR
|11.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|U-11 L
|DARICA KALEBAYRAMOĞLU SPOR
|ÇAYIROVA BLD.EĞİTİM SPOR
|12:30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 M
|DARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR
|MUSTAFAPAŞA SPOR
|12:30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|U-11 L
|TANER AYGÜN YAVUZ SELİM SPOR
|GEBZE BALÇIKKÖYÜ SPOR
|14.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 N
|PANTER GÜCÜ SPOR
|SPOR EĞİTİM ATÖLYESİ SPOR
|14.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|U-11 N
|ÇAYIROVA GÜMÜŞ SPOR
|ÇAYIROVA G.B SPOR
|15.30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 M
|GEBZE SPOR
|GENÇ KALE SPOR
|15.30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|U-13 L
|GEBZE SPOR
|ÇERKEŞLİ SPOR
|17.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI
|U-13 M
|ÇAYIROVA SERHAT SPOR
|TRAKYA SPOR
|14.00
|ŞEKERPINAR STADI
|U-13 M
|ÇAYIROVA BULUT SPOR
|GEBZE BALKAN SPOR
|15.30
|ŞEKERPINAR STADI
|DEVAMI ARKADA
|(19 MAYIS 2024 ) PAZAR
|KATEGORİ
|MÜSABAKA ADI
|MAÇ SAATİ
|STAD ADI
|EV SAHİBİ TAKIM
|MİSAFİR TAKIM
|U-11 C
|H.HIZIR ŞAFAK SPOR
|DERİNCE BİRLİK SPOR
|11.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 D
|DERİENCE GÜCÜ SPOR
|ÇAYIRTEPE GENÇLİK SPOR
|11.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 C
|İZMİT FUTBOL KULÜBÜ
|TAVŞANTEPE SPOR
|12:15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 C
|İZMİT MALTA SPOR
|YENİ KANDIRA SPOR
|12:15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 A
|İZMİT YILDIZLAR SPOR
|İZMİT ERENLER SPOR
|13.30
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 A
|BAĞÇEŞME SPOR
|ALİKAHYA BLD.SPOR
|13.30
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 D
|KOCAELİ 1937 SEKA SPOR
|YUVAM İZMİT SPOR
|15.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 D
|KOCAELİ GÜNEŞ SPOR
|YEŞİLOVA SPOR
|15.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 A
|MERT SPOR
|KOCAELİ SPOR
|16.15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 D
|KYÖD SPOR
|İZMİT SANAYİ SPOR
|16.15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 C
|ÇUBUKLUBALA SPOR
|İZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜ
|17.30
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 C
|KOCAELİ 61 FUTBOL KULÜBÜ
|BEKİRDERE SPOR
|17.30
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 C
|KOCAELİ YENİŞEHİR SPOR
|YENİ KOCAELİ SPOR
|19.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 D
|YAVUZ SPOR
|KOCAELİ MARMARA GENÇLİK
|19.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|2 KÜME ELEME
|GÖLCÜK ASARKÖY SPOR
|UZUNTARLA SPOR
|15.00
|CEPHANELİK STADI
|U-11 E
|MAŞUKİYE SPOR
|KARTEPE BLD.SPOR
|14.00
|DERBENT STADI.1
|U-11 E
|UZUNÇİFTLİK SPOR
|ARS.ORG.SANAYİ SPOR
|14.00
|DERBENT STADI.2
|U-11 E
|KARTEPE FATİH SULTAN MEHMET
|SARIMEŞE BLD.SPOR
|15.30
|DERBENT STADI.1
|U-11 F
|BAŞİSKELE BLD.SPOR
|BAHÇECİK SPOR
|14.00
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.1
|U-11 F
|ANADOLUYENİKÖY SPOR
|SEYMEN KARŞIYAKA SPOR
|14.00
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.2
|U-11 F
|KULLAR 1975 SPOR
|YUVACIK SPOR
|15.30
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.1
|U-11 F
|ANADOLU 1071 SPOR
|KULLAR SPOR
|15.30
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.2
|U-11 K
|GÖLCÜK G.B SPOR
|İHSANİYE SPOR
|14.00
|DEĞİRMENDERE STADI.1
|U-11 K
|KARAMÜRSEL SPOR
|GÖLCÜK ŞİRİNKÖY SPOR
|14.00
|DEĞİRMENDERE STADI.2
|U-11 K
|DEĞİRMENDERE FOLA SPOR
|ÇAMCUKUR SPOR
|15.30
|DEĞİRMENDERE STADI.1
|U-11 K
|KARAMÜRSEL BARBAROS SPOR
|DEĞİRMENDERE SPOR
|15.30
|DEĞİRMENDERE STADI.2
|U-11 K
|KARAMÜRSEL İ.Y SPOR
|GÖLCÜK GÜCÜ KARADENİZ SPOR
|17.00
|DEĞİRMENDERE STADI.1
|U-11 H
|GÖLCÜK ASARKÖY SPOR
|HİSAREYN SPOR
|12.00
|KAVAKLI STADI.1
|U-11 H
|KAVAKLI SPOR
|YAZLIK SPOR
|12.00
|KAVAKLI STADI.2
|U-11 H
|GÖLCÜK KARADENİZ SPOR
|GÖLCÜK SPOR
|13.30
|KAVAKLI STADI.1
|U-11 H
|OSMANLI 41 SPOR
|DUMLUPINAR SPOR
|13.30
|KAVAKLI STADI.2
|U-13 F
|GÖLCÜK SPOR
|KARAMÜRSEL EREĞLİ SPOR
|15.00
|KAVAKLI STADI
|U-17 ELEME
|C2 HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
|E2-M1 GALİBİ
|15.00
|DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
|2 KÜME ELEME
|YENİDOĞAN SERDAR SPOR
|ÜÇYOLDOĞU SPOR
|17.00
|DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
|U-11 G
|KÖRFEZ OLİMPİK SPOR
|KÖRFEZ ATILIM SPOR
|12.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.1
|U-11 G
|İLİMTEPE G.B SPOR
|KÖRFEZ KENT SPOR
|12.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.2
|U-11 G
|KÖRFEZ G.B SPOR
|KÖRFEZ ESEN SPOR
|13.30
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.1
|U-11 G
|KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR
|KÖR.BLD.HEREKE YILDIZ SPOR
|13.30
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.2
|2 KÜME ELEME
|MOLLAFENARİ SPOR
|ÇAYIROVA SERHAT SPOR
|15.00
|DARICA NENE HATUN STADI
|U-11 M
|GEBZE SPOR
|GENÇ KALE SPOR
|11.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 M
|GEBZE BALKAN SPOR
|41 KARADENİZ SPORTİF FALL
|11.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|U-11 L
|ÇAYIROVA BULUT SPOR
|DİLOVASI YILDIZLAR SPOR
|12:30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 M
|GEBZE BEYLİKBAĞI SPOR
|TRAKYA SPOR
|12:30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|U-11 N
|ÇERKEŞLİ SPOR
|DARICA BİRLİK SPOR
|14.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-13 N
|MUSTAFAPAŞA SPOR
|GEBZE TAYFUN SPOR
|15.30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI
|U-13 N
|ERBAKAN GENÇLİK SPOR
|GENÇ KALE SPOR
|17.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI
|U-13 N
|ÇAYIROVA GÜZELTEPE SPOR
|DARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR
|11.00
|ŞEKERPINAR STADI
|U-13 N
|ÇAYIROVA MENDERES GENÇLİK
|ARAPÇEŞME SPOR
|13.00
|ŞEKERPINAR STADI
|(20 MAYIS 2024 ) PAZARTESİ
|KATEGORİ
|MÜSABAKA ADI
|MAÇ SAATİ
|STAD ADI
|EV SAHİBİ TAKIM
|MİSAFİR TAKIM
|U-11 A
|SERDAR G.B SPOR
|KOCAELİ GENÇ SPOR
|18.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 A
|ÜÇTEPE SPOR
|KOCAELİ OKAN SPOR
|18.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 A
|DERİNCE SIRRIPAŞA F.K
|ÇINARLI SPOR
|19.15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 B
|41 FUTBOL KULÜBÜ
|KOCAELİGÜCÜ SPOR
|18.00
|AVNİ KALKAVAN STADI.1
|U-11 B
|KOCAELİ EMEK SPOR
|BLD.DERİNCE SPOR
|18.00
|AVNİ KALKAVAN STADI.2
|U-11 B
|ÇENESUYUPLAJYOLU SPOR
|İZMİT BAÇ SPOR
|19.15
|AVNİ KALKAVAN STADI.1
|U-11 B
|İZMİT YAHYAKAPTAN SPOR
|İZMİT İDMANYURDU SPOR
|19.15
|AVNİ KALKAVAN STADI.2
|(21 MAYIS 2024 ) SALI
|KATEGORİ
|MÜSABAKA ADI
|MAÇ SAATİ
|STAD ADI
|EV SAHİBİ TAKIM
|MİSAFİR TAKIM
|U-13 A
|KOCAELİ GÜNEŞ SPOR
|KYÖD SPOR
|17.30
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
|U-17 ELEME
|A2-G1 // M2-H1 GALİBİ
|L2-F1 // E1-D2 GALİBİ
|19.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI
|U-13 B
|KOCAELİ MAR.GENÇLİK SPOR
|BAĞÇEŞME SPOR
|17.30
|AVNİ KALKAVAN STADI
|U-13 B
|KOCAELİ 1937 SEKA SPOR
|BEKİRDERE SPOR
|19.00
|AVNİ KALKAVAN STADI
|U-13 A
|KOCAELİ 61 F.K SPOR
|BLD.DERİNCE SPOR
|19.00
|CEPHANELİK STADI
|U-11 K
|GÖLCÜK ŞİRİNKÖY SPOR
|GÖLCÜK G.B SPOR
|18.00
|DEĞİRMENDERE STADI.1
|U-11 K
|İHSANİYE SPOR
|DEĞİRMENDERE FOLA SPOR
|18.00
|DEĞİRMENDERE STADI.2
|U-11 K
|ÇAMCUKUR SPOR
|KARAMÜRSEL İ.Y SPOR
|19.15
|DEĞİRMENDERE STADI.1
|U-11 H
|HİSAREYN SPOR
|KAVAKLI SPOR
|18.00
|KAVAKLI STADI.1
|U-11 H
|GÖLCÜK SPOR
|OSMANLI 41 SPOR
|18.00
|KAVAKLI STADI.2
|U-11 H
|YAZLIK SPOR
|SEKA DOĞAN SPOR
|19.15
|KAVAKLI STADI.1
|U-11 H
|DUMLUPINAR SPOR
|GÖLCÜK ÇİFTLİK SPOR
|19.15
|KAVAKLI STADI.2
|U-13 A
|DERİNCE GÜCÜ SPOR
|KOCAELİ SPOR
|17.30
|DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
|U-17 ELEME
|B1-C2 // E2-M1 GALİBİ
|B2-K2 //E3-C1 GALİBİ
|19.00
|DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
|U-17 ELEME
|A1-F2//D1 GALİBİ
|H2-K1// L1-G2 GALİBİ
|19.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.
|U-13 N
|ARAPÇEŞME SPOR
|DARICA İ.Y SPOR
|19.00
|BEYLİKBAĞI STADI
|U-11 N
|YENİKENT KORUPARK SPOR
|MUTLUKENT SPOR
|18.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 N
|DARICA KARTAL GÜCÜ SPOR
|FENER 41GÜCÜ SPOR
|18.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|U-11 M
|TRAKYA SPOR
|ÇAYIROVA FATİH SPOR
|19.15
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 L
|ÇAYIROVA BLD.EĞİTİM SPOR
|DİLOVASI YILDIZLAR SPOR
|19.15
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|(22 MAYIS 2024 ) ÇARŞAMBA
|KATEGORİ
|MÜSABAKA ADI
|MAÇ SAATİ
|STAD ADI
|EV SAHİBİ TAKIM
|MİSAFİR TAKIM
|U-11 C
|İZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜ
|HACI HIZIR ŞAFAK SPOR
|18.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 C
|YENİ KANDIRA SPOR
|KOCAELİ YENİŞEHİR SPOR
|18.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 A
|KOCAELİ SPOR
|İZMİT YILDIZ SPOR
|19.15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 C
|DERİNCE BİRLİK SPOR
|İZMİT MALTA SPOR
|19.15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 A
|ÇINARLI SPOR
|BAĞÇEŞME SPOR
|18.00
|AVNİ KALKAVAN STADI.1
|U-11 C
|YENİ KOCAELİ SPOR
|TAVŞANTEPE SPOR
|18.00
|AVNİ KALKAVAN STADI.2
|U-11 C
|BEKİRDERE SPOR
|ÇUBUKLUBALA SPOR
|19.15
|AVNİ KALKAVAN STADI.1
|U-11 C
|KOCAELİ 61 F.K SPOR
|İZMİT FUTBOL KULÜBÜ
|19.15
|AVNİ KALKAVAN STADI.2
|U-11 E
|SARIMEŞE BLD.SPOR
|BÜYÜK DERBENT SPOR
|18.00
|ARSLANBEY STADI.1
|U-11 E
|ARS.ORG.SANAYİ SPOR
|KARTEPE FATİH SULTAN MEHMET
|18.00
|ARSLANBEY STADI.2
|U-11 E
|KARTEPE BLD.SPOR
|UZUNÇİFTLİK SPOR
|19.15
|ARSLANBEY STADI.1
|U-11 F
|KULLAR SPOR
|BAŞİSKELE DAMLAR SPOR
|18.00
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.1
|U-11 F
|BAHÇECİK SPOR
|KULLAR 1975 SPOR
|18.00
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.2
|U-11 F
|SEYMEN KARŞIYAKA SPOR
|ANADOLU 1071 SPOR
|19.15
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.1
|U-11 F
|YUVACIK SPOR
|ANADOLU YENİKÖY SPOR
|19.15
|ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ STADI.2
|U-11 K
|DEĞİRMENDERE SPOR
|KARAMÜRSEL SPOR
|19.00
|DEĞİRMENDERE STADI.1
|U-11 K
|GÖLCÜKGÜCÜ KARADENİZ
|KARAMÜRSEL BARBAROS SPOR
|19.00
|DEĞİRMENDERE STADI.2
|U-13 F
|KARAMÜRSEL EREĞLİ SPOR
|KARAMÜRSEL AKÇAT SPOR
|19.00
|KARAMÜRSEL STADI
|U-13 B
|DERİNECE SPOR A.Ş
|KOCAELİ GÜCÜ SPOR
|19.00
|DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
|U-11 G
|KÖRFEZ KENT SPOR
|KÖRFEZ G.B SPOR
|18.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.1
|U-11 G
|KÖFEZ ATILIM SPOR
|İLİMTEPE G.B SPOR
|18.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.2
|U-13 L
|YENİKENT KORUPARK SPOR
|GEBZE SPOR
|19.00
|BEYLİKBAĞI STADI
|U-11 M
|ÇAYIROVA GÜZELTEPE SPOR
|DARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR
|17.30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 M
|41 KARADENİZ SPORTİF FALL
|GEBZE SPOR
|17.30
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|U-11 M
|MUSTAFAPAŞA SPOR
|DARICA İ.Y SPOR
|19.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.1
|U-11 M
|GENÇ KALE SPOR
|GEBZE BEYLİKBAĞI SPOR
|19.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI.2
|( 23 MAYIS 2024 ) PERŞEMBE
|KATEGORİ
|MÜSABAKA ADI
|MAÇ SAATİ
|STAD ADI
|EV SAHİBİ TAKIM
|MİSAFİR TAKIM
|U-11 B
|İZMİT BAÇ SPOR
|41 FUTBOL KULÜBÜ
|18.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 B
|İZMİT G.B SPOR
|İZMİT İDMANYURDU SPOR
|18.00
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 B
|DERİNCE SPOR A.Ş
|KOCAELİ EMEK SPOR
|19.15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.1
|U-11 B
|BLD.DERİNCE SPOR
|İZMİT ÇENESUYUOLAJYOLU SPOR
|19.15
|MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI.2
|U-11 A
|İZMİT ERENLERSPOR
|SERDAR G.B SPOR
|18.00
|AVNİ KALKAVAN STADI.1
|U-11 A
|KOCAELİ GENÇ SPOR
|ÜÇTEPE SPOR
|18.00
|AVNİ KALKAVAN STADI.2
|U-11 A
|KOCAELİ OKAN SPOR
|DERİNCE SIRRIPAŞA F.K
|19.15
|AVNİ KALKAVAN STADI.1
|U-11 A
|ALİKAHYA BLD.SPOR
|MERT SPOR
|19.15
|AVNİ KALKAVAN STADI.2
|U-13 B
|ÇAYIRTEPE GENÇLİK SPOR
|İZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜ
|19.00
|CEPHANELİK STADI
|U-13 F
|GÖLCÜK G.B SPOR
|GÖLCÜK SPOR
|19.00
|DEĞİRMENDERE STADI
|U-13 F
|GÖLCÜK KARADENİZ SPOR
|HİSAREYN SPOR
|19.00
|KAVAKLI STADI
|U-13 F
|KARAMÜRSEL İ.Y SPOR
|DEĞİRMENDERE FOLA SPOR
|19.00
|KARAMÜRSEL STADI
|U-11 G
|TAŞKÖPRÜ BİRLİK SPOR
|KÖRFEZ OLİMPİK SPOR
|18.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.1
|U-11 G
|TÜTÜNÇİFTLİK SPOR
|KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR
|18.00
|KÖRFEZ ESENTEPE STADI.2
|U-13 L
|DİLOVASI BLD.SPOR
|YENİKENT KORUPARK SPOR
|19.00
|ÇERKEŞLİ STADI
|U-13 N
|DARICA KÜLTÜR VE MARTI SPOR
|MUSTAFAPAŞA SPOR
|19.00
|DARICA NENEHATUN STADI
|U-13 N
|GENÇ KALE SPOR
|ÇAYIROVA GÜZELTEPE SPOR
|19.00
|BEYLİKBAĞI STADI
|U-13 N
|GEBZE TAYFUN SPOR
|ÇAYIROVA MENDERES GENÇLİK
|19.00
|GEBZE ALAATTİN KURT STADI
|U-13 N
|ÇAYIROVA ŞEKERPINAR G.B SPOR
|ERBAKAN GENÇLİK SPOR
|19.00
|ŞEKERPINAR STADI
|U-13 LİGİ HAFTA SONU BAY GEÇEN TAKIMLAR
|U-13 LİGİ HAFTA SONU HÜKMEN ALAN TAKIMLAR
|A GRUBU KYÖD SPOR
|A GRUBU BLD.DERİNCE /İZMİT YILDIZ SPOR
|B GRUBU KOCAELİ GÜCÜ SPOR
|B GRUBU KOCAELİ YENİŞEHİR SPOR
|C GRUBU İZMİT FUTBOL KULÜBÜ
|D GRUBU İZMİT YENİMAHALLE SPOR
|E GRUBU YAZLIK SPOR
|F GRUBU GÖLCÜK KARADENİZ SPOR
|G GRUBU ARS.ORG.SANAYİ SPOR
|G GRUBU SARIMEŞE BLD.SPOR
|K GRUBU HEREKE GENÇLİK EĞİTİM
|H GRUBU KULLAR 1975 SPOR
|L GRUBU ÇAYIROVA G.B SPOR
|K GRUBU KÖRFEZ KENT SPOR
|M GRUBU DARICA G.B SPOR
|U-11 LİGİ HAFTA SONU BAY GEÇEN TAKIMLAR
|N GRUBU DARICA İ.Y SPOR
|E GRUBU BÜYÜK DERBENT SPOR
|U-11 LİGİ HAFTA SONU HÜKMEN ALAN TAKIMLAR
|F GRUBU BAŞİSKELE DAMLAR SPOR
|B GRUBU İZMİT G.B /DERİNCE SPOR A.Ş
|H GRUBU GÖLCÜK ÇİFTLİK SPOR
|D GRUBU KOCAELİ ÖNCÜGENÇLİK SPOR
|L GRUBU DARICA G.B SPOR
|E GRUBU ARSLANBEY G.B SPOR
|M GRUBU DARICA İ.Y SPOR
|G GRUBU TÜTÜNÇİFTLİK SPOR
|U-13 LİGİ HAFTA İÇİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR
|H GRUBU SEKA DOĞAN SPOR
|A GRUBU İZMİT YAHYAKAPTAN/İZMİT YILDIZ SPOR
|L GRUBU GEBZE BİRLİK SPOR
|B GRUBU TAVŞANTEPE SPOR
|N GRUBU GEBZE TAYFUN SPOR
|F GRUBU DUMLUPINAR SPOR
|U-13 LİGİ HAFTA İÇİ BAY GEÇEN TAKIMLAR
|U-11 LİGİ HAFTA İÇİ HÜKMEN ALAN TAKIMLAR
|A GRUBU İZMİT KALE SPOR
|B GRUBU KOCAELİ GÜCÜ/İZMİT YAHYAKAPTAN
|B GRUBU KOCAELİ YENİŞEHİR SPOR
|E GRUBU MAŞUKİYE SPOR
|N GRUBU DARICA SPOR
|G GRUBU KÖRFEZ ESEN SPOR
|U-11 LİGİ HAFTA İÇİ BAY GEÇEN TAKIMLAR
|H GRUBU GÖLCÜK KARADENİZ SPOR
|E GRUBU ARSLANBEY G.B SPOR
|F GRUBU BAŞİSKELE BLD.SPOR
|G GRUBU KÖR.BLD.HEREKE YILDIZ
|H GRUBU GÖLCÜK ASARKÖY SPOR
|M GRUBU GEBZE BALKAN SPOR
|MİTHAT AĞA
|KOCAELİ FUTBOL İL TEMSİLCİSİ
|KOCAELİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU,FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ VE İL HAKEM KURURLUNUN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER
|NETİCESİNDE U-11,U-13,U-17 LİGİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADAN OYNATILMASINA KARAR ALMIŞTIR.
|SORUMLULUK KULÜP YÖNETİCİLERİNDEDİR.TÜM SPOR KAMUOYUNA DUYRULUR.
AMATÖR FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI
14 May 2024 - 12:14 - Spor Yazdır
Mahreç Spor Merkezi
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.452.402 gösterim gerçekleşti.
HASTA BAKICI ARANIYOR
Gündüz çalışacak hasta bakıcı bayan eleman aranıyor.05303480341
1000 ADET DİPLOMAT ZARF
110 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 2200 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
1000 ADET ANTETLİ KAĞIT
80 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 1800 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
1000 ADET CEPLİ DOSYA
22x31 cm 350 gr mat kuşe mat selefon tasarım dahil 7500 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIM VE KESİMİ YAPILIR
Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:198 İzmit Satış 2 : Süverler Köyü Merkez Mevkii Köy Mezarlığı 300mt k...0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
1000 ADET KARTVİZİT
350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
ZAYİ İLANI
Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
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