- Gündem

Körfez'de hayran bırakan görüntüler... Deniz mavi parladı

İzmit Körfezinde plankton sayılarının artması sebebiyle adeta mucizevi görüntüler ortaya çıkıyor

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Körfez'de hayran bırakan görüntüler... Deniz mavi parladı
Video için play'e tıklayın

İzmit Körfezi kıyılarında suda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların çoğalması sonucu mavi renkli ışıklar ortaya çıktı. Plankton adı verilen canlıların yoğunlaşması sonucu denizden yayılan bu parlak mavi ışık, ‘biyolüminesans’ olarak adlandırılıyor. Hava Forum sosyal  medya hesabından “ Kocaeli'de denizde biyolüminesanslar görüntülendi. İşte o anlar...” ifadeleriyle Kocaeli'deki görüntüleri paylaştı.
# medya

14 May 2024 - 12:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.452.402 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL