Körfez'de hayran bırakan görüntüler... Deniz mavi parladı

İzmit Körfezi kıyılarında suda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların çoğalması sonucu mavi renkli ışıklar ortaya çıktı. Plankton adı verilen canlıların yoğunlaşması sonucu denizden yayılan bu parlak mavi ışık, ‘biyolüminesans’ olarak adlandırılıyor. Hava Forum sosyal medya hesabından “ Kocaeli'de denizde biyolüminesanslar görüntülendi. İşte o anlar...” ifadeleriyle Kocaeli'deki görüntüleri paylaştı.