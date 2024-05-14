GTÜ Kürek Takımı Fransa'dan kupayla döndü

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Kürek Takımı, Fransa'nın Nantes şehrinde düzenlenen 37. Geleneksel Régataïades yarışmasına katılarak uluslararası önemli bir başarıya imza attılar. 8+ kategorilerisin de yarışan GTÜ Kürek takımı 1000 metre yarışında ikinci, 500 metre yarışında ise birinci olarak ülkemizi başarıyla temsil ettiler.

GTÜ Kürek Takımı kupaları ile birlikte GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ı ziyaret ederek kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etme fırsatı buldular. Takım kaptanı Yavuz Bahadır İnci ziyarette yaptığı konuşmada, "Bu başarılar, öğrenciye ve spora değer veren bir lider olmanız sayesinde mümkün olmuştur. Yarışmaya hazırlık sürecinde sağladığınız maddi ve manevi destekler, takım olarak üzerimize yüklediğiniz güven, bizlere uluslararası platformda rekabet etme fırsatı sunmuştur. Bu sayede hem bireysel hem de takım olarak gelişimimize katkı sağlayacak değerli deneyimler edindik.

Ayrıca, yarışma öncesinde ve sürecinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyerek bizim sadece performansımıza odaklanmamızı sağlayan GTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bülent Çetin'e de özel olarak teşekkür etmek isteriz. Onun destekleriyle elde ettiğimiz güzel sonuçlarla üniversitemizi en iyi şekilde temsil edebildik.

Bu başarıları sizinle paylaşmak, bizim için büyük bir onur ve memnuniyet kaynağıdır. Üniversitemizin adını uluslararası arenada yükseltmek ve başarılarımızla sizleri gururlandırmak bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır." dedi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar takımın başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, sportmen öğrencilerine desteklerinin devam edeceğini belirtti. Araştırma ve eğitimde kalitesinin tartışılmaz olduğu GTÜ'nün başarılarının sportif, kültürel ve topluma katkı konularında da devam edeceğini söyledi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, uluslararası bu başarıda katkısı olan, takım üyelerine, personel ve takım sponsorları Fesleğen Catering ve Deva Biyoteknoloji ve Sağlık Ürünleri A.Ş. yetkililerine teşekkür etti.

Fransa'dan başarı ile dönen GTÜ Kürek Takımı sporcularının isimleri şöyle; Yavuz Bahadır İnci, Kaya Erdem Kaya, Emir Topaç, Burak Emir, Yusuf Günalan, Ali Karadeniz, Hacı Durmuş Çırak, İbrahim Berk Uğur, Ömer Faruk Kayabaş.