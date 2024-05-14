KOCAELİ MARMARA KOLEJİ MİNİK BİLİM KAHRAMANLARINI AĞIRLADI!

Minik bilim kahramanlarının büyük çözümler ürettiği, 2023- 2024 sezon teması “MASTERPIECE” olan programda Minik Bilim Kahramanı çocuklar, hobilerini ve ilgi alanlarını başkalarıyla paylaşmanın yaratıcı yollarını keşfettiler. Bu yolculukta sanat ve teknolojiden yararlanarak, daha fazla kişiye ulamak üzere fikirler ürettiler.

3 farklı şehirden 15 takım, Kocaeli Marmara Koleji’nde bir araya geldi.

Kocaeli Marmara Koleji’nde 15 takımın bir araya geldiği, çocukların günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunlara karşı araştırma, hayal gücü ile eleştirel düşünme becerilerini geliştiren ve tüm dünyada teorik bilginin yenilikçi buluşlara dönüştürüldüğü kapsamlı STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) programlarından birisi olan FIRST® LEGO® League Explore, 6-10 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleşiyor. 2023 yılında 100’ü aşkın ülkede 165 binden fazla çocuğu STEM çalışmalarıyla buluşturan FIRST LEGO League Explore, Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” adı altında gönüllüler ve yerel ortaklık desteği veren kurumların katkısıyla 2014 yılından beri düzenleniyor. Bu sezon, 20 farklı şehirde düzenlenecek 45 festivale toplam 700 takım katılacağı festivaller, 23 Mart – 8 Haziran 2024 tarihleri arasında, hafta sonları gerçekleşecek. 12 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen Kocaeli Festivali’ne ise 3 farklı şehirden 15 takım, Kocaeli Marmara Koleji’nde bir araya geldi.