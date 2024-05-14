Ordulular ‘piknik şöleni’ düzenliyor

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği, 26 Mayıs Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında SEKA Kamp Acısu’da piknik şöleni düzenliyor. Otobüsler saat 11.00’de İzmit Atatürk Spor Salonu önünden kaldırılacak. Sanatçılar Figen-Hasbi Fidan, Erdal Canlı, Nehir Ersus ve Gül Esin şölene katılanları coşturacak. Şenliğin ağalığını Neos Türkiye Gayrimenkul ve Rent A.Car Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Necati Duman yapıyor. Dernek Başkanı Mehmet Çun, herkesi şölene davet etti.

Başkan Çun, gazetemizi ziyaret ederek şölenin davetiyesini Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut’a verdi.