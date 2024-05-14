14 May 2024 - 13:48- Siyaset G:

Özgür Özel'den işçilere mesaj: 'Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin'

CHP lideri Özgür Özel "İşçi sınıfına buradan sesleniyorum. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin" dedi.

Özgür Özel'den işçilere mesaj: 'Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin' mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısından konuştu.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Dün parti tarihinde ilk kez MYK bir ilçede toplandı. Hep birlikte memleketim Manisa Soma'daydık. Soma maden katliamının tarihimizin en büyük iş cinayetlerinden birinin 10. yılında hep birlikte Soma'daydık.

Öncelikle maden faciasında hayatını kaybeden 301 şehidimize, daha sonra da haklarını ararken hayatını kaybeden 2 şehidimize, 303 maden şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, Türkiye işçi sınıfına bir kez daha başsağlığı diliyorum.

İşçi sınıfına buradan sesleniyorum. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin.
# büyük, türkiye, chp, cumhuriyet

14 May 2024 - 13:48 - Siyaset

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