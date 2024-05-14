EYT'liler dikkat... Emekliliği iptal edildi, 9 aylık maaşı geri istendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 46 yaşındaki Taner Baysal, bir otelde aşçılık yaparken çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nedeniyle emekli olmak için geçen yıl mart ayında başvuruda bulundu.
Başvurusu kabul edilen Baysal, haziran ayından itibaren 7 bin 500 lira olan emekli maaşını almaya başladı. 9 ay boyunca emekli maaşı alan Baysal, mart ayında maaşı yatmayınca SGK’ye başvurdu.
MAAŞI YATMADI
Maaşının neden kesildiğini anlamaya çalışan Baysal’a 1997 yılında tarım sigortası girişi olduğu ve 2 bin 500 lira borcu olduğu için maaşının kesildiği, bu nedenle yeniden emekliliğe başvurması gerektiği belirtildi.
Baysal, borcu ödeyip nisan ayında tekrar başvuru yaparak emekli oldu.
Baysal’a, 9 ay boyunca ödenen toplam 101 bin liranın da her ay 2 bin 500 lira şeklinde emekli maaşından kesilerek tahsil edileceği söylendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.