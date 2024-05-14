CHP danışma kurullarının takvimi belli oldu!

Seçimin ardından danışma kurullarına başlayan ve ilk danışma kurulunu geçtiğimiz hafta sonu Karamürsel'de düzenleyen CHP'de diğer ilçelerde de tarihler belli oldu;

BAŞİSKELE 25 Mayıs 2024 Cumartesi 14.00 İLÇE BİNASI

ÇAYIROVA 22 Mayıs 2024 Çarşamba 19.30 İLÇE BİNASI

DARICA 18 Mayıs 2024 Cumartesi 15.00 İLÇE BİNASI

DERİNCE 2 Haziran 2024 Pazar 11.00 YENİKENT KÜLTÜR MERKEZİ

DİLOVASI 23 Mayıs 2024 Perşembe 14.00 İLÇE BİNASI

GEBZE 23 Mayıs 2024 Perşembe 18.00 İLÇE BİNASI

GÖLCÜK 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19.00 GÖLCÜK KONGRE SARAYI

KARTEPE 23 Mayıs 2024 Perşembe 18.00 NECİP FAZIL KÜLTÜR MERKEZİ

KANDIRA 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13.30 YELKENCİOĞLU ETKİNLİK SALONU

KÖRFEZ 30 Mayıs 2024 Perşembe 15.00 İLÇE BİNASI

KOCAELİ İL 8 Haziran 2024 Cumartesi 12.00 KOCAELİ SMMMO KONFERANS SALONU