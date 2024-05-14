CHP danışma kurullarının takvimi belli oldu!

Seçimin ardından danışma kurullarına başlayan ve ilk danışma kurulunu geçtiğimiz hafta sonu Karamürsel'de düzenleyen CHP'de diğer ilçelerde de tarihler belli oldu;
BAŞİSKELE 25 Mayıs 2024 Cumartesi 14.00 İLÇE BİNASI
ÇAYIROVA 22 Mayıs 2024 Çarşamba 19.30 İLÇE BİNASI
DARICA 18 Mayıs 2024 Cumartesi 15.00 İLÇE BİNASI
DERİNCE 2 Haziran 2024 Pazar 11.00 YENİKENT KÜLTÜR MERKEZİ
DİLOVASI 23 Mayıs 2024 Perşembe 14.00 İLÇE BİNASI
GEBZE 23 Mayıs 2024 Perşembe 18.00 İLÇE BİNASI
GÖLCÜK 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19.00 GÖLCÜK KONGRE SARAYI
KARTEPE 23 Mayıs 2024 Perşembe 18.00 NECİP FAZIL KÜLTÜR MERKEZİ
KANDIRA 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13.30 YELKENCİOĞLU ETKİNLİK SALONU
KÖRFEZ 30 Mayıs 2024 Perşembe 15.00 İLÇE BİNASI
KOCAELİ İL 8 Haziran 2024 Cumartesi 12.00 KOCAELİ SMMMO KONFERANS SALONU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.