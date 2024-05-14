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Muhabir canlı yayında ceset buldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tarif edilen yerde Ataş'ın cesedini programın muhabiri buldu

Demirören Haber Ajansı
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Muhabir canlı yayında ceset buldu mask

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, geçen 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

CANLI YAYINDA CESEDİ BULUNDU

Bu esnada, program muhabiri cesedi bulmak için belirtilen bölgeye giderek canlı yayın yaptı. Yayın sırasında Şaban Ataş'ı cansız bedeni taşların arasında battaniye sarılmış yarı gömülü bir şekilde bulundu. Cesedi gören muhabir hemen olay yerinden uzaklaştı.

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Ataş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı. 

# güvenlik, ilçe, Canlı, çocuk

14 May 2024 - 14:29 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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