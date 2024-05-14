2022 yılında yürürlüğe giren kiralık evlerde yüzde 25'lik tavan zam uygulaması birçok tartışmaları beraberinde getirdi.Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar artık farklı boyutlara ulaştı.Milyonlarca ev sahibi üzde 25 zam sınırının kaldırılmasını isterken kiracılar da artan tutarlardan ötürü şikayetçi.Ekonomim'de yer alan habere göre, ev sahipleri artık kiracılardan kredi notu raporu, SGK belgesi ve sicil kayıt örneği gibi birçok evrak talep ediyor.Ev sahiplerinin böylece kiracılardan istedikleri evraklarla kendilerini güvence altına almayı amaçladığı söylendi.Bilindiği üzere, ev sahiplerinin kiracısını istediği zaman çıkarabilmesini sağlayan tahliye taahhütnamesi artık her sözleşmede yer alıyor.
14 May 2024 - 14:37- Ekonomi Güncelleme:
Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.