14 May 2024 - 14:37- Ekonomi G:

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor! mask

2022 yılında yürürlüğe giren kiralık evlerde yüzde 25'lik tavan zam uygulaması birçok tartışmaları beraberinde getirdi.Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar artık farklı boyutlara ulaştı.Milyonlarca ev sahibi üzde 25 zam sınırının kaldırılmasını isterken kiracılar da artan tutarlardan ötürü şikayetçi.Ekonomim'de yer alan habere göre, ev sahipleri artık kiracılardan kredi notu raporu, SGK belgesi ve sicil kayıt örneği gibi birçok evrak talep ediyor.Ev sahiplerinin böylece kiracılardan istedikleri evraklarla kendilerini güvence altına almayı amaçladığı söylendi.Bilindiği üzere, ev sahiplerinin kiracısını istediği zaman çıkarabilmesini sağlayan tahliye taahhütnamesi artık her sözleşmede yer alıyor.
# talep, Zam

14 May 2024 - 14:37 - Ekonomi

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