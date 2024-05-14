Amaral: “Taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız”

Kocaelispor’un yetenekli oyuncularından Reis Amaral adeta içini döktü. Amaral, “Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Onları üzdüğümüz için çok üzgünüz. Umarım desteklerini sürdürürler.”

“UMARIM DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜRLER”

Amaral şu şekilde konuştu: “Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Onları üzdüğümüz için çok üzgünüz. Umarım desteklerini sürdürürler. Onlara da şunun sözünü verebilirim. Daha sıkı çalışacağız, perşembe günkü maçı kazanacağız ve finale çıkmak için önemli bir adım atacağız. Finale çıktığımızda da herkesi bekliyor olacağız.

“DEĞERLENDİREMEDİK”

Sakarya karşısında en iyi maçımızı oynayamadık ancak en kötü maçımız da değildi. Bir şeyler yapmaya çalıştık ancak karşımızda sonuç almaya gayret eden bir takım vardı. Hepimiz buradaki sorumluluğu almalıyız. İlk golü kontra ataktan yedik. Bunlar futbolda var. Gol atmak için bizim bir şansımız vardı, değerlendiremedik ve yine ani atak sonrası rakibimiz ikinci golü attı ve maçı kazanamadık.

ÜÇÜNCÜ BİTİRMEK İSTİYORDUK

Soyunma odasında hepimiz üzgündük. Maç öncesi isteğimiz maçı kazanıp sezonu üçüncü bitirmekti. Fakat bunu başaramadık. Bu durum hem bizim hem de taraftarımız için zor. Az önce de söylediğim gibi umarım hala bizimle birliktelerdir. Desteklerini bizden esirgemezler, her birine çok ihtiyacımız olacak.