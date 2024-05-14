Bu kavşakta sürekli kaza oluyor!

Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde Yel Sokak ile Dilaver Deniz Sokak’ın kesiştiği noktada, kavşakta sık sık trafik kazaları oluyor. Birçok kez bu yolda araçlar çarpışırken, bazı araçlar da kavşağa yakın duvara tosluyor. Bu noktada kazalar artınca kavşağın girişlerine “DUR” tabelası kondu. Ama kim takar “DUR” tabelasını… İçindeki canavara hakim olamayan sürücüler sokaktan hızlı geçiyor, kavşağa da hızlı giriyor. Durum böyle olunca da kaza kaçınılmaz oluyor.

İKİ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Önceki akşam da aynı bölgede yine trafik kazası meydana geldi. Yel Sokak’tan hızlı geçen ve Dilaver Deniz Sokağı’ndan hızlı geçen iki araba çarpıştı. Arabaların birinin hava yastığı açıldı, arabanın içindekiler yara almadan kurtuldu. Diğer aracın hava yastığı açılmadı, sürücü başından yaralandı. Her iki araba da perte çıktı… Mahalle sakinleri Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım’ın bu konuya el atmasını isterken, Derince Belediyesi’nden veya Büyükşehir Belediyesi’nden bu kavşaktaki yola tümsek veya kasis konmasını istiyor.