14 May 2024 - 15:02 - Spor

750 Kocaelisporlu Çorum’da olacak

Çorum FK ile mücadele edecek olan temsilcimizde seyirci kontenjanı belli oldu. 750 Kocaelisporlu taraftar, Çorum Stadyumu’nda takımlarını destekleyecek