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750 Kocaelisporlu Çorum’da olacak

Çorum FK ile mücadele edecek olan temsilcimizde seyirci kontenjanı belli oldu. 750 Kocaelisporlu taraftar, Çorum Stadyumu’nda takımlarını destekleyecek

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
750 Kocaelisporlu Çorum’da olacak mask

YİNE YOL GÖZÜKTÜ

Kocaelispor perşembe günü deplasmanda Çorum FK’nın konuğu olacak. Kritik maça Ertuğrul Sağlam önderliğinde çıkacak olan temsilcimizde seyirci kontenjanında belli oldu. Defalarca Çorum’a giden Yeşil - Siyahlı taraftarlar yine sevdalarının peşinden kilometrelerce yol yapacak. 750 Kocaelisporlu taraftar Çorum’da, Kocaelispor’u destekleyecek.
# oldu, Kocaelispor

14 May 2024 - 15:02 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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